von Hans-Jürgen Götz

Lange genug hat es gedauert, bis das neue Domizil fertig gestellt werden konnte, aber am Samstag war es nun endlich so weit. Die Kulturscheune am Klosterhof konnte mit drei Jugend-Bands schwungvoll und laut eingeweiht werden.

KDSM – "Klub der schwarzen Männer – ist eine der Bands, die bei der Eröffnung der Jugendscheune für Stimmung sorgt. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Nach dem offiziellen Einweihungsakt am Nachmittag mit OB Jürgen Roth und vielen Gästen konnte am Abend die Jugend das neue Gebäude in Beschlag nehmen. Eine der Zielsetzungen für das neue Kulturzentrum ist es schließlich, jungen Musikern aus dem Oberzentrum eine Plattform für ihre ersten öffentlichen Auftritte zu bieten. Und so hatten am Samstag gleich zwei Bands und ein Solo-Musiker die Gelegenheit, sich vor dem Publikum auf der Bühne im großen Saal zu präsentieren.

Aus einer Schmiede

Dabei sind sie allesamt schon in der Region bekannt. Vor allem kommen sie mehr oder weniger aus derselben Musiker-Schmiede, der Musik-AG des Gymnasiums am Deutenberg, auch bekannt als "Jazz-ConneXion". Als erste Band trat die Hip-Hop-Formation KDSM, "Klub der schwarzen Männer", auf. Leadsänger Paul Schäfer intonierte Rap-Songs, die alle aus seiner eigenen Feder stammen.

Gute Stimmung beim Opening Konzert. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Als nächstes präsentierte sich Marius. Auch er ist bereits seit längerem mit seiner Gitarre bei diversen Konzerten unterwegs. Marius Müller komponiert seine Songs ebenfalls alle selbst und seine einfühlsamen Texte gehen dem Publikum unter die Haut. Und nachdem die feinen Holzpanele im neuen Saal so richtig eingeschwungen waren, durften als dritte Band die "Wet Jackets" auf die Bühne. Die drei Musiker drehten ihre Verstärker so richtig auf und rockten, was das Zeug hielt. Kräftige Bässe, erstklassige Gitarrensoli und energiegeladene Drum-Einlagen ließen den Saal erbeben.

100 Besucher dabei

Ausgelegt ist der Saal für bis zu 400 Besucher, so viel waren es an diesem ersten Abend allerdings noch nicht. Immerhin kamen rund 100 Besucher und genossen das kostenlose Konzert und die gute Akustik im neuen Gebäude dafür um so mehr. Dabei war das Opening eine Punkt-Landung, denn noch am Vortag waren die Handwerker mit den letzten Arbeiten im Haus beschäftigt. Jetzt aber ist fast alles fertig und auch die Außenanlagen werden rechtzeitig zum Sommer fertiggestellt sein, um bald auch Open Air-Konzerte veranstalten zu können.

Wet Jacket stehen ebenfalls auf der neuen Bühne. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Nach dem Opening geht es gleich weiter mit einer ganzen Reihe von Konzerten. Das nächste findet schon am 7. April mit der Band "Crippled Black Phoenix" statt.