Bürgermeister Detlev Bührer musste am Dienstagabend im Technischen Ausschuss kapitulieren. Zumindest, was den Tagesordnungspunkt 2.2 "Erhebung eines Infrastrukturkostenbeitrags bei privaten Vorhabenträgern" angeht. Zu viele gewichtige Nachfragen habe man aus dem Gremium bekommen, sagt der Bürgermeister. "Es war uns nicht möglich, die bis jetzt zu beantworten." Der Punkt wurde abgesetzt.

Der Vorschlag der Verwaltung, privaten Bauträgern künftig eine Infrastrukturabgabe abzuknöpfen, mit der beispielsweise der Bau von Kindergärten, Spielplätzen oder kulturellen Einrichtungen für neue Baugebiete finanziert werden soll, stieß bereits bei der FDP auf Widerstand. "Bauen wird dadurch noch teurer und die Stadt für Bauvorhaben unattraktiver", so der Tenor.

Und auch Thomas Fichtel, Geschäftsführer des Bauunternehmens Topbau, ist über die Pläne nicht allzu erfreut. Sein Hauptargument: Die Stadt hat nicht nur Ausgaben, wenn neue Baugebiete entstehen. "Die Stadt hat auch was davon, wenn sie wächst, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden."

Einige Kosten werden von den Bauträgern auch bereits übernommen. Beispiel Wohngebiet Friedrichspark. Die innere Erschließung, die Bushaltestelle mit allen Vorgaben, das bezahlen sie heute schon. "Und das ist auch in Ordnung", sagt Fichtel. "Aber wenn jetzt noch mehr dazu kommt, das würde zu weit führen." Und nicht zuletzt wäre das Ganze "kontraproduktiv in Hinblick auf die Forderung nach günstigem und sozialverträglichem Wohnraum". Denn die zusätzlichen Kosten würden am Ende auf Mieter und Eigentümer umgelegt werden.

