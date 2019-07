Villingen-Schwenningen Fridi Miller ist obdachlos – und Jürgen Roth immer noch kein OB Das könnte Sie auch interessieren

Die Dauerkandidatin bei OB-Wahlen, Fridi Miller, hat ihre Wahlanfechtungsklage vor dem Verwaltungsgericht Freiburg verloren. Das bestätigte der Sprecher des Gerichts, Klaus Döll. Miller ist nicht geschäftsfähig „wegen ihrer krankhaften Störung der Geistesfähigkeit„. Mit psychiatrischen Gutachten wurde diese Auffassung erhärtet: Sie sei einer für sie nicht mehr kontrollierbaren Wahnvorstellung unterworfen und sei damit weder geschäfts-, verhandlungs-, noch prozessfähig. Sie hätte gar keine Klage erheben dürfen. Doch auch mit ihren sachlichen Argumenten setzte sich das Gericht auseinander. So wurde zurückgewiesen, dass es zur Stimmenunterschlagung und einer Verletzung des Wahlgeheimnisses gekommen sei. Miller hatte bereits angekündigt, dass sie gegen das Urteil vorgehen will. Tatsächlich könne sie beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim innerhalb von vier Wochen Rechtsmittel einlegen, sagte Döll. Dies sei aber nicht mehr so einfach, weil sie dafür einen Anwalt benötige. Beim Verwaltungsgericht Freiburg konnte sie sich noch selbst vertreten. Auch für den gewählten Oberbürgermeister Jürgen Roth hat eine mögliche Berufung Auswirkungen. Er bleibt vorerst Amtsverweser.