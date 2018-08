von Redaktion

"Welchen soll ich denn nehmen?“ 340 Kräuterbuschel hatten die Münsterfrauen gebunden, da fiel die Auswahl für so manchen Gottesdienstbesucher beim Patrozinium an Mariä Himmelfahrt schwer. Am Ende konnten alle Büschel verkauft werden und da die Münsterfrauen selbst die Kosten für die benötigten Blumen übernommen hatten, kam der stolze Spendenbetrag von 1750 Euro für die Reparatur der großen Münsterglocke zusammen, freut sich Uschi Schwert, Mitorganisatorin der Aktion.

Im April dieses Jahres wurde bekannt, dass die 5,4 Tonnen schwere Glocke einen Riss hat und repariert werden muss. „Im Herbst soll ein Sachverständiger die Kirchenglocke röntgen. Dann wird entschieden, ob sie oben auf dem Kirchturm repariert werden kann oder in eine Werkstatt gebracht werden muss“, sagt Dekan Josef Fischer gegenüber dem SÜDKURIER. Auch Spenden für die Reparatur seien bereits bei der Münsterpfarrei eingegangen. Wie viel genau, das weiß Fischer derzeit noch nicht. Eine Reparatur könnte zwischen 80 000 und 100 000 Euro kosten.

