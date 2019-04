von Anna Schröder

Lavendel-Lippenbalsam

Für die Herstellung eines Lavendel-Lippenbalsam brauchen sie Kokosöl, Bienenwachs und Lavendelöl. | Bild: Anna Schröder

Für einen einfachen Lippenbalsam benötigt man Kokosöl, Lavendelöl und Bienenwachs. Bei der Arbeit sollte auf Sauberkeit geachtet werden, und die benutzten Löffel und Behältnisse sollten ausgekocht oder im heißesten Reinigungsprogramm der Spülmaschine gereinigt worden sein.

Zunächst zehn Gramm Kokosöl mit zehn Gramm Bienenwachs in eine Schale geben. Etwas Wasser in einen Topf geben und die Schale auf den Topf setzen. Die Mischung erwärmen, bis alles geschmolzen ist; immer schön rühren. Danach die Schale vom Topf nehmen und zehn Tropfen Lavendelöl dazugeben und verrühren. Um die Haltbarkeit zu verbessern, könnte man nun noch einige Tropfen Vitamin E-Öl hinzugeben. Das fertige Balsam kann jetzt in einen kleinen Behälter mit Deckel gefüllt werden.

Füssigseife

Besonders einfach ist das Selbermachen von Flüssigseife, für die Sie neben Wasser bloß eine Naturseife brauchen. Zum Raspeln können sie z.B. eine Küchenreibe nutzen. | Bild: Anna Schröder

Zuerst müssen rund 70 Gramm Naturseife geraspelt werden. Zusammen mit einem Liter Wasser wird sie dann in einen Topf gegeben und unter Rühren aufgekocht. Nach kurzem Aufkochen ist die Flüssigseife schon fertig und muss nur noch einige Stunden abkühlen. Dabei ist es wichtig, dass sie regelmäßig umgerührt wird – sonst entsteht ein zäher Klumpen. Zuletzt heißt es nur noch in einen Seifenspender füllen und ausprobieren.