Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die VS-Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der SPD in Villingen-Schwenningen:

Gute Bildung: Diese fängt in der Kita an. Moderne Schulen im digitalen Zeitalter. Die SPD VS steht für eine kostenlose Bildung. Diese fängt im Kita-Alter an und geht bis zur Berufs- oder Fachhochschule. Wir fordern moderne Kitas mit hohem Qualitätsstandard. Für die Schulen fordern wir gute räumliche Bedingungen, eine moderne und digitale Medienausstattung sowie den Ausbau der Partnerschaft zwischen Stadtverwaltung und Hochschulen. Mobilität: Ein moderner Nahverkehr, der ökologisch ist und VS vernetzt. Die SPD VS steht für die Sanierung der Straßen, den Ausbau des Nahverkehrsangebotes, des Radwegenetzes und der Fußwege sowie die Schaffung von Barrierefreiheit. Außerdem fordern wir die Einrichtung von bedürfnisgerechten Anbindungen (Nachtbus, Schichtverkehr, Ortsteilanbindung), Kurzstreckentickets sowie den unabdingbaren Lückenschluss der B 523. Wohnen und Arbeiten: Die SPD-VS fordert, Stadtquartiere nach zeitgemäßen, nachhaltigen Qualitätsstandards zu entwickeln, um das Wohnraumangebot in der Stadt zu ergänzen. Flächenpotenziale für Wirtschaft und Gewerbe schaffen, um zukünftige Entwicklungen gezielt steuern zu können. Sie möchte bezahlbaren Wohnraum schaffen und Gewerbeflächen klug und platzsparend managen. Der Zentralbereich (Lämmlisgrund, Schilterhäusle, Klosterhof) soll zukunftsfähig ausgebaut werden. Stadtentwicklung: Die SPD VS steht für einen Ausbau der kulturellen Vielfalt der Stadt. Dazu gehört die Zusammenfassung von Heimat- und Uhrenmuseum mit Galerie zu einem Museumsquartier in VS-Schwenningen. Die Stadt soll unterstützender Partner des Ehrenamtes sein. Verwaltungszusammenlegung und Digitalisierung: Zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger von VS ist es aus Sicht der SPD nötig, die Verwaltung wirtschaftlich und kostendeckend zusammenzulegen. Wichtig ist hier auch keine Benachteiligung jeweiliger Stadtteile. VS wird Vorreiter der digitalen Revolution im Schwarzwald-Baar-Kreis durch zeitgemäße Technik von Breitband bis 5G, den Ausbau des öffentlichen WLAN-Netzes, eine optimierte digitale Verwaltung und durch moderne Industrie- und Handelsflächen.

