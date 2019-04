von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die VS-Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der FDP in Villingen-Schwenningen:

Gemeinderat lahm. Straßen und Sportplätze löchrig. Moderne Schulen, WiFi, 24-Stunden-Kitas: Fehlanzeige. Am 26. Mai haben Sie es in der Hand, daran etwas zu ändern. Machen wir einfach wie gewohnt weiter, oder werden wir zu dem Oberzentrum, das in uns steckt? Wir Freie Demokraten sind überzeugt: VS ist großartig. Nutzen wir das riesige Potential unserer Stadt endlich richtig aus. Denken wir groß! Mobilität ist für uns Freie Demokraten kein Fremdwort – sondern unser Ziel. Wir arbeiten für eine mobile Stadt, in der der Autoverkehr fließt, kein Doppelstädter unnötig im Stau steht oder Schlaglöchern ausweichen muss. Wir setzen uns für 24-Stunden-Baustellen, einen Straßen-Sanierungsfonds und digitale Verkehrskonzepte ein. Bringen wir VS in Fahrt – dazu gehören auch Zukunftskonzepte wie E-Mobilität und autonomes Fahren. Denken wir groß! Die Digitalisierung verändert alles! Doch wann verändert sich unsere Politik in VS? Digitale Schulen und Ratsarbeit, alle Bürgerdienste 24/7, bargeldlos parken, freies WiFi überall in unserer Stadt, superschnelle 5 G Mobilfunknetze für unsere Bürger und unsere Wirtschaft – wir Freie Demokraten wollen VS zur digitalsten Stadt in Baden-Württemberg machen. Denken wir groß! Der nächste Google-Gründer kommt aus VS? Unsere Kinder verdienen in jedem Fall weltbeste Bildung von der Kita übers Gymnasium bis zur Hochschule. Wir Freie Demokraten sagen: Machen wir die nächste Generation unserer Tüftler, Denker und Entdecker fit für die digitale Welt und bieten wir klugen Köpfen nach ihrem Studium die besten Chancen, ihr Wissen und ihre innovativen Ideen direkt bei uns in VS in die Tat umzusetzen. Denken wir groß! VS hat viel zu bieten und es kann noch viel mehr. Wir Freie Demokraten wollen innovative Konzepte für Wohnen, Arbeiten und Leben voranbringen und Liebgewonnenes bewahren. Wir wollen unsere Gründer und Betriebe dabei unterstützen, zu wachsen. Ein lebendiges Netzwerk aus Hochschule, Wirtschaft, IHK und Banken bringt frische Ideen auf den Tisch. Unser Gemeinderat wird familienfreundlicher, digitaler und bürgernäher. Der nächste Testturm könnte in VS stehen. Denken wir groß! Die Versprechen der anderen Parteien, Wählervereinigungen und Listen: Diese fünf Gründe nenn die VS-CDU

