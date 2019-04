von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die VS-Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der CDU Villingen-Schwenningen:

Wir CDU-Kandidaten werden die erfolgreiche Arbeit der bisherigen CDU-Fraktion fortführen, kritisch, aber konstruktiv. Wir haben das „Ohr am Bürger“, sind nicht ideologisch fixiert; wir arbeiten sachbezogen. Villingen und Schwenningen haben unterschiedliche Identitäten und Stärken. Es sind zwei Stadtbezirke, die zusammen gehören und somit doppelt so viel bieten. Ein unschlagbarer Vorteil, dessen Stärke wir im Gemeinderat nutzen werden. Für uns gilt: Das ist unsere Heimat! Ein Miteinander der Generationen, der Kulturen, der Vereine und Traditionen ist unsere Grundlage für die Kommunalpolitik. Die CDU-Liste ist ein Spiegelbild der Gesellschaft in Villingen-Schwenningen, was Alter, Berufe, Wohnorte und vielfältige Vereinszugehörigkeiten betrifft. Der verantwortungsvolle Umgang mit den städtischen Finanzen und ein achtsamer Umgang mit der Umwelt sind für uns selbstverständlich. Offene, faire Dialoge mit der Verwaltung und Gemeinderäten – so sind unsere Werte! Es gilt unseren Lebens- und Wirtschaftsraum für die Zukunft abzusichern. Deshalb setzen wir uns ein für eine gute Bildung vom Kindergarten über Schulen bis zur Hochschule – und die dafür nötigen Gebäude. Wirtschaft und Handel, der Glasfaserausbau, die Belebung der Innenstädte und des Tourismus stehen auf unserer Agenda. Die kulturelle Vielfalt in der Stadt muss erhalten werden. Viel ehrenamtlich Engagierte geben der Stadt ihr menschliches Gesicht. So soll es bleiben, das ist unsere Zukunft! Nach dem Ausscheiden von fünf bisherigen Gemeinderäten aus der Fraktion bietet unsere Liste die Möglichkeit, sowohl erfahrene Personen zu wählen als auch viele neue mit neuen Ideen. Mit je verschiedener Lebenserfahrung vereint alle in unserer Liste die Liebe zur Stadt und die Bereitschaft zur Verantwortung für sie – auch bei unbequemen Entscheidungen. Von uns darf man erwarten, dass wir uns intensiv auf jedes Thema vorbereiten. Nicht erwarten sollte man billige populistische Entscheidungen. Oft braucht die Kommune die Unterstützung der übergeordneten Gremien zur Verwirklichung ihrer Planungen. Da ist es gut, wenn Gemeinderäte einen schnellen Zugang zu den Abgeordneten haben. Wir als Fraktion und auch einzeln sind sehr gut vernetzt mit unseren Politikern in der Landesregierung sowie in der Bundesregierung. Und sicher haben kein Bürger und keine Bürgerin einen Zweifel daran, dass wir auch gut vernetzt sind mit unserem Bürgermeister und Oberbürgermeister.

Anmerkung der Redaktion: Die CDU appliziert am Ende ihres fünften Punktes einen Zwinkersmiley.

Die Versprechen der anderen Parteien, Wählervereinigungen und Listen:

Jetzt App aufs Handy laden: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde – und natürlich auch über all das, was in Ihrem Heimatort und in der Umgebung sonst noch geschieht. Hier können Sie die SÜDKURIER Online-App auf Ihr Handy laden: www.sk.de/wahlpush