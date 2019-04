von SK

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die VS-Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der Grünen in Villingen-Schwenningen:

Lebensräume schützen, Artenvielfalt erhalten: Ohne Bienen und Hummeln, die Pflanzen bestäuben, gerät das biologische Gleichgewicht aus den Fugen. Wir müssen verantwortungsvoll mit der Natur umgehen und sie für kommende Generationen bewahren. Unsere Kulturlandschaften sind unverzichtbare Lebensgrundlagen für uns, die wir erhalten wollen. Gleichzeitig müssen wir Tieren und Pflanzen ihren Raum zugestehen und die biologische Artenvielfalt erhalten. VS weiterentwickeln, Wohnraum schaffen: Wir fordern eine konsequente und nachhaltige Weiterentwicklung unserer Stadt durch Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes „ISEK“. Stärkung der Innenentwicklung durch Nutzung von Industriebrachen und Kasernengelände, um unnötigen Landschaftsverbrauch zu vermeiden. In diesem Sinne soll auch die Neuordnung der Verwaltung umgesetzt werden und bezahlbarer Wohnraum für alle geschaffen werden. Energiewende schaffen, CO2-Ausstoß reduzieren: Klimaschutz fängt in den Kommunen an. Nur vor Ort schaffen wir die Energiewende. Deshalb werden wir darauf hinwirken, dass in unserer Stadt die Klimaleitlinien konsequent umgesetzt und der CO2-Ausstoß reduziert wird. Energieeffizienz von Gebäuden muss gesteigert werden und VS soll Vorreiter für Solarenergie werden. Wir fördern auch moderne Mobilität und wollen alternative und emissionsfreie Antriebe für den Städtischen Fuhrpark. Bildung stärken, Perspektiven schaffen: Wir wollen einen Ausbau des Betreuungsangebots, mehr qualifiziertes Personal und die Sanierung bzw. den Ausbau von Kitas – bei sozial gerechten Gebühren. Die Sanierung der städtischen Schulen und Sporthallen darf nicht länger verzögert werden. Die vorhandenen Jugendeinrichtungen sind zu stärken und neue jugendkulturelle Angebote sind zu schaffen. Der Hochschulstandort VS ist weiterzuentwickeln, Studierende von heute sind Arbeitnehmer und -geber von morgen. Zusammenhalt fördern, Teilhabe ermöglichen: Wir wollen das Zusammenleben und den Austausch fördern – in den Quartieren der Stadtbezirke und in den Ortsteilen. Mit gezielter Quartiersentwicklung in VS schaffen wir lebendige und lebensfrohe Wohnräume. Dazu gehört auch selbstbestimmtes Leben im Alter und erfolgreiche Integration von Migrant*innen und Geflüchteten. Wir brauchen einen Aktionsplan VS zur Durchsetzung des Bundesteilhabegesetzes und Barrierefreiheit in der ganzen Stadt. Die Versprechen der anderen Parteien, Wählervereinigungen und Listen: Diese fünf Gründe nenn die VS-CDU

Diese fünf Gründe nennt die VS-FDP

Diese fünf Gründe nennen die Freien Wähler VS

Diese fünf Gründe nennt die VS-SPD

Jetzt App aufs Handy laden: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde – und natürlich auch über all das, was in Ihrem Heimatort und in der Umgebung sonst noch geschieht. Hier können Sie die SÜDKURIER Online-App auf Ihr Handy laden: www.sk.de/wahlpush