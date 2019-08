Die Waldstraße ist – fast – fertig, zumindest für die Autofahrer wieder von vorne bis hinten durchgängig befahrbar. Der Belag ist wunderbar, man gleitet, ja schwebt, geradezu über die einstmalige Kopfsteinpflaster-Straße, die für die gigantische Summe von fast fünf Millionen Euro instand gesetzt worden ist, inklusive Kanalsanierungen.

Das ist sicher eine der teuersten Straßensanierungen in VS und da ja quasi jeder Steuerzahler seinen Obolus an dieser Sanierung mitgetragen hat, kann man natürlich auch sagen, ich will was davon haben, wenn ich schon mitzahlen muss.

Bild: Hauser, Gerhard

Also kann man ja auch mal kräftig auf das Gaspedal treten und den schönen Belag so richtig auskosten. Dass am Anfang der Waldstraße gleich – leider etwas versteckt von Bäumen und Sträuchern – ein Tempo-30-Schild steht und die Autofahrer darauf hinweist, dass sie jetzt in eine 30er-Zone einfahren, scheinen viele geflisstenlich zu übersehen. Auf jeden Fall wird zum Leidwesen der Anwohner gerast, oder zumindest auf jeden Fall deutlich schneller gefahren als die erlaubten 30.

Leider ist im Zuge der Sanierungsarbeiten auch der Zebrastreifen auf Höhe des Forsthauses weggefallen, wer jetzt dort die Straße überqueren will, braucht Geduld und schaut nur kopfschüttelnd den flotten Autos nach. Leider fehlen auch deutliche Verengungen in der Straße, so dass nichts den Tempowahn vieler Autofahrer bremst.

Und so denken so manche Anwohner sogar schon wieder sehnsüchtig an das gute, alte, löchrige Kopfsteinpflaster zurück, das zumindest einen Vorteil hatte: Die Autofahrer waren gezwungen, langsam zu fahren, eine höhere Geschwindigkeit hätte unweigerlich Schäden am Gefährt nach sich gezogen. Aber jetzt ist die einstige Schlagloch-Piste eine Komfort-Rennstrecke geworden und es wäre schön, wenn hier gelegentlich mal die Geschwindigkeit kontrolliert werden würde.