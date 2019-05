von sk

Die Kolpingsfamilie Villingen konnte in ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung zahlreiche Mitglieder begrüßen. Harry Messmer berichtete in seinem umfangreichen Jahresbericht über das abgelaufene Vereinsjahr und die stattgefundenen Aktivitäten, darunter etwa die Besichtigung einer Druckerei, die Führung durch die Schule und das Kloster St. Ursula sowie die jährlich wiederkehrende Maiandacht mit der Kolpingfamilie Schwenningen und dem Kolpingchor Schwenningen hervor.

Kinderärztin berichtet über Einsatz

Aber auch der Vortrag der Kinderärztin Gudrun Adams über ihre Einsätze für „Ärzte ohne Grenzen„ lockte viele Zuhörer an. Seit einigen Jahren veranstalten die Kolpingsfamilien aus Donaueschingen, Hüfingen, Brigachtal, St. Georgen, Furtwangen und Villingen einen gemeinsamen Ausflug, den sogenannten „Kolpingexpress“, der im vergangenen Jahr zur Landesgartenschau nach Lahr ging. Dort traf man sich mit den Kolpingmitglieder aus der Region Ortenau.

Die Neuwahlen

Zur Wahl stand dieses Mal nicht das Leitungsteam, sondern der Kassierer, die beiden Schriftführer und die Beisitzer. Einstimmig wurde Christoph Müller wieder zum Kassierer gewählt. Die Tätigkeit des Schriftführers ist gesplittet. Für die Arbeit analoger, postalischer Tätigkeiten wurde einstimmig Harry Meßmer für ein Jahr wieder gewählt. Für die digitale Arbeit und die Protokollführung wurde Hermann Fischer ebenfalls einstimmig gewählt. Er ehrt zudem Jubilare, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu den Veranstaltungen kommen können. Thomas Hog und Niki Rappenegger wurde zusammen ebenfalls einstimmig als Beisitzer gewählt.

Kolpingexpress fährt nach Stuttgart

Unter Verschiedenes stand der Kolpingexpress, der dieses wieder gemeinsam mit den Kolpingfamilien des Bezirks stattfindet und nach Stuttgart führt. Dieter Fischerkeller ließ sich zum Bedauern der Mitglieder nicht mehr in den Vorstand wählen, er hat aber zugesagt bei Hochzeiten, Beerdigung und Kolpinggottesdiensten das Banner der Kolpingsfamilie weiter aufzustellen. Für seine langjährige intensive und zeitraubende Arbeit wurde Dieter Fischerkeller adäquat geehrt und ihm umfangreich gedankt.

Die Nikolausaktion

Niki Rappenegger vom Organisationsteam der Nikolausaktion berichtete über die Aktion. Es waren wieder 15 Nikolauspaare unterwegs, rund 1000 Anmeldungen waren eingegangen: Alle angemeldeten Kinder konnten trotz eines gestrafften Zeitplanes besucht werden. Bei den kostenlosen Nikolausbesuchen der Kolpingfamilie gingen zahlreiche Spenden ein, die unter anderem an Irmgard Rösch und ihr Team vom Freundeskreis Oradea und an den Schulkindergarten für geistig Behinderte, sowie an Gudrun Adams von „Ärzte ohne Grenzen“ weiter geleitet wurden. In der Villinger Kolpingsfamilie gibt es auch eine Wandergruppe und Kurt Kaiser berichtete über die umfangreichen Wanderungen.

Den Kassenbericht trug exakt Christoph Müller vor, in dem er die Einnahmen und Ausgaben gekonnt gegenüber stellte. Kassenprüfer Clemens Colli berichtete, dass die Kasse „auf Cent und Euro“ stimme.