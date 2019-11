Zum Gedenken an den seligen Adolph Kolping veranstaltete die Kolpingsfamilie Villingen auch dieses Jahr wieder den Kolpinggedenktag. Adolph Kolping wurde 1991 vom heutigen heiligen Papst Johannes Paul II. selig gesprochen. Sein eigentlicher Gedenktag ist der 4. Dezember, doch wegen der umfangreichen Vorbereitungen für die Nikolausaktion muss die Kolpingfamilie diesen Tag immer verschieben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Festlicher Gottesdienst im Münster

„Dieses Jahr begann der Gedenktag am katholischen Hochfest Christkönig im Münster in Villingen. Zelebrant war Vikar Daniel Johann. Festlich intonierte Münsterkantor Roman Laub zum Einzug das Kolpinglied, ein volles Münster sang mit. Das Kolpingbanner stand im Altarraum und Vikar Johann erklärte die Besonderheit der Eucharistiefeier. Bei den Fürbitten wurde auch um die Heiligsprechung des Gesellvaters gebetet“, so die Pressemitteilung weiter.

Weltlicher Teil im Anschluss gefeiert

Nach dem Gottesdienst hätten sich die Frauen und Männer ins Nebenzimmer der Gaststätte „Großherzog“ begeben, wo der weltliche Teil gefeiert worden sei. „Hier galt es insbesondere, zwölf Frauen und Männer für 40 bis 70 Jahre hinauf zu ehren. Für 70 Jahre Treue zum Werk Adolf Kolpings wurde Eberhard Leute adäquat geehrt. Für 65 Jahre wurde Kurt Hettich geehrt.“

Hettich sei in seiner Lehrlings- und Gesellenzeit in Stuttgart mit dem dortigen Kolpinghaus in Kontakt gekommen. Da sei es damals für den Vorsitzenden Kurt Hog nicht schwer, gewesen, ihn für die Kolpingsfamilie zu gewinnen.

Für Kolping und Narrozunft geworben

Für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft sei Karl-Heinz Fischer geehrt worden. Der damalige Vorsitzende Kurt Hog sei sein Cousin gewesen. Er habe ihn nicht nur für Kolping, sondern auch gleich für die Narrozunft geworben.

Weitere Ehrungen

Klaus Rappenegger habe die Ehrung für 50 Jahre entgegennehmen können und seine Gattin Gerlinde für 40 Jahre. Weiter seien für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden: Siegfried Sturm, Andreas und Gisela Walter, Gudrun Bäuerle, Gertrud und Werner Neugart sowie Christel Risle.