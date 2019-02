Täglich wundern sich Besucher des Parkhauses am Schwarzwald-Baar-Klinikum über ein Loch in der Brüstung. Die Stelle ist zwar deutlich abgesperrt, doch der spektakuläre Unfall, der zu der Zerstörung führte, ist nun beinahe ein Jahr her. Es tut sich aber nichts. Warum? Derzeit stellt sich die Versicherung quer, so dass Frank Rothardt, Geschäftsführer der Park Service Hüfner GmbH die Hände gebunden sind. „Wir werden erneut einen Anwalt einschalten“, kündigte er an.

Für Rothardt begann der Ärger schon gleich nach dem aufsehenerregenden Vorfall, als ein Auto knapp sieben Meter in die Tiefe stürzte. Eine 38-Jährige Autofahrerin hatte laut Angaben der Polizei Mitte April vergangenen Jahres das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Der Wagen beschleunigte rasant und durchbrach die Brüstung. Die Fahrerin und ihr Begleiter blieben unverletzt. Danach hätte es eigentlich schnell gehen können, handelte es sich doch nur um einen Sachschaden. Ging es aber nicht, denn nachdem die Polizei den Halter ausfindig gemacht hatte, meldete der sich einfach nicht, trotz mehrmaliger Schreiben und Aufforderungen: "Der hat sich einfach mal tot gestellt." Zum ersten Mal musste Rothardt einen Anwalt beauftragen, um so überhaupt mit der Versicherung des Halters Kontakt aufnehmen zu können. Die wollte dann eine Kostenaufstellung. Damit beauftragte der Parkhausbetreiber den Baukonzern Züblin, der das Parkhaus 2013 errichtet hatte. Doch deren Angebot war der Versicherung zu teuer. Es sollten weitere Kalkulationen eingeholt werden. Nun allerdings hat Rothardt seit geraumer Zeit nichts mehr von der Versicherung gehört, er muss ein zweites Mal einen Juristen in Marsch setzen.

Der Unfall im April vergangenen Jahres, als eine Autofahrerin die Parkhausbrüstung durchbrach. Bild: Mattutis | Bild: Küster, Sebastian

Aus Sicht von Rothardt können Gutachter inzwischen völlig ausschließen, dass es sich bei dem Vorfall um einen konstruktionsbedingten Fehler handelt. Das Betonsegment sei herausgebrochen, weil die Fahrerin mit einer enormen Wucht darauf prallte. Wie schnell das Auto war, sei nicht festgestellt worden, die Polizei fand jedoch keine Bremsspuren. Die Fahrerin müsse definitiv mit einem hohen Tempo unterwegs gewesen sein, bei Schrittgeschwindigkeit hätte sie sich nur die Vorderfront zerbeult. Auch die Statik des Parkhauses sei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Allerdings würde es Rothardt bevorzugen, wenn Züblin die Reparatur vornehmen könne. Zum einen handele es sich um Fertigbauteile, die das Unternehmen vorrätig habe, und nur einbauen müsste, zum anderen bliebe die Gewährleistung in einer Hand. Um einen völlig ungewöhnlichen Unfall handele es sich übrigens nicht, auch wenn er selten sei. Aber drei bis vier Mal pro Jahr komme es in Deutschland vor, dass Autos in Parkhäusern die Brüstung durchbrechen.

Es wird immer teurer

Ursprünglich wurde der Schaden auf 65 000 Euro taxiert, 50 000 Euro hätte die Reparatur gekostet, der Rest entfiele unter anderem auf Gutachterkosten. Das werde nun wesentlich teurer, kündigte Rothardt an, auch deswegen verstehe er die Versicherung nicht. Der werde auch die Kosten für den nutzbaren Parkplatz in Rechnung gestellt. Das summiere sich über das Jahr gesehen schon.

Klinikumsleitung hakt nach

Die Zeit dränge schon deshalb, weil die gesicherte Unfallstelle auffalle. Sie liege auf der Ebene der Einfahrt, beinahe jeder Klinikumsbesucher komme daran vorbei und viele erkundigen sich später beim Klinikumspersonal. Die Krankenhausleitung habe daher schon mehrfach bei Rothardt nachgefragt.