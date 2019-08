von Roland Dürrhammer

In zehn Zweiergruppen machten sich am Dienstagvormittag die Teilnehmer der Klima-Woche Fridays for Future-Ortsgruppe VS auf dem Weg, um rund um die Stadt und Richtung Hubenloch den Müll aufzusammeln.

„Wir wollen selbst etwas tun und nicht nur andere auffordern, aktiv zu werden und damit unserer Verantwortung für Klima und Umwelt gerecht werden“, sagt Jonas Klein, einer der Organisatoren. In der eineinhalbstündigen Aktion – eine von sieben an diesem Tag – kam einiges zusammen.

Magdalena Hess, vom Organisationsteam in Offenburg, hat für die Klima-Woche in VS ihren Urlaub in Spanien abgebrochen und ist mit dem Zug hierhergefahren, um die Ortsgruppe zu unterstützen.

„Wir haben auf dem Hubenloch unsere Zelte aufgeschlagen und übernachten diese Woche dort“, so Hess. Am Freitag endet die Klima-Woche mit einer Großdemonstration.