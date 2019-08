Offenbar sucht die Protestbewegung neue Wege, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen.

Bereits am Donnerstag gingen Mitglieder der Fridays-for-Future Bewegung erstmals an einem Donnerstag in Villingen auf die Straße. Bislang verliefen die Demonstrationen immer friedlich und in erlaubten Bahnen.

Eine solche Plakataktion ist nicht einfach so erlaubt. Das Aufhängen von Werbetafeln, Plakaten und Spruchbändern ist in der Sondernutzungssatzung der Stadt geregelt. Derartige Plakate müssen bei angemeldet und genehmigt werden. Der Turm, auf dem zahlreiche Mobilfunkantennen angebracht sind, ist 38 Meter hoch. Die Aussichtsplattform liegt auf 25 Meter Höhe.

Am Aussichtsturm Wanne gab es keine Plakate. Der Turm ist aus der Innenstadt aufgrund der großen Entfernung kaum zu sehen.