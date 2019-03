von Evi Blaser

Kreuzfahrttourismus boomt seit Jahren. Vielen Urlaubern ist nicht klar, dass die Traumschiffe ein Albtraum für die Umwelt sind. Im Gegensatz zum Straßenverkehr, in dem Rußpartikelfilter Pflicht sind, gibt es keine gesetzlichen Vorschriften für Kreuzfahrschiffe.

Die Hurtigruten haben 2019 ihre Flotte um zwei Hybridschiffe erweitert. Auch die Flotte mit dem Kussmund hat ein Schiff gebaut, das mit Flüssiggas betrieben wird. Dennoch tanken die meisten Kreuzfahrtschiffe Schweröl. Viele Dieselfahrzeuge wurden nicht verschrottet, sondern ins Ausland verkauft. Offenbar ist das Klima dort ganz anders als bei uns! Das gilt demnach auch für unsere Weltmeere.

Laut Naturschutzbund stoßen die 15 größten Seeschiffe jährlich mehr schädliche Schwefeloxide aus, als 760 Millionen Autos weltweit. Das Verbraucherformat „Wiso“ des ZDF hat Stichproben mit einem mobilen Messgerät während einer Fahrt an Bord eines Kreuzfahrtschiffes zwischen den Kanaren und Madeira gemacht.

Dabei stellten sie fest, dass bis zu 475 000 ultrafeine Partikel pro Kubikzentimeter Umgebungsluft gemessen wurden. An einem Tag mit Feinstaubalarm in Stuttgart wurden Spitzenwerte von 40 000 Partikeln festgestellt. So viel zum Thema gesunde Luft im Urlaub auf dem Meer. Ganz zu schweigen von den Städten, die von den Passagieren dieser Schiffe regelrecht überschwemmt werden.