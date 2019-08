Die Erwartung, dass die Abschluss-Demonstration zum großen Fanal für mehr Klimaschutz wird, mussten die Aktivisten der Schülerbewegung „Fridays for Future„ (FFF) gestern begraben. Die erhoffte breite Unterstützung durch viele andere FFF-Gruppen aus Baden-Württemberg blieb aus. Statt mehrerer hundert Demonstranten waren es am Ende vielleicht 150 Teilnehmer, die allerdings lautstark, kreativ und gut gelaunt mobil machten für ihre Forderungen, die Politik möge endlich ernst machen mit Maßnahmen gegen die Erderwärmung.

Video: Hans-Jürgen Götz

Warum aus dem Rest des Landes gestern kaum einer zur angekündigten Klima-Großdemonstration nach Villingen kam, konnten auch die Organisatoren nicht so recht erklären. Am Bahnhof, wo sich die Demonstranten hoffnungsfroh versammelten, quollen keine Unterstützerscharen aus den Zügen. Wahrscheinlich lag es an der insgesamt viel zu kurzfristigen Organisation der Veranstaltungen, die die Schüler zu ständigen Improvisation zwang und unter Stress setzte. Dominik Drengner vom Organisationsteam nannte noch einen anderen Grund: Viele der FFF-Gruppen „demonstrieren im Osten“, in Brandenburg und Sachsen, wo am Sonntag Landtagswahlen stattfinden.

Fridays for Future Demo in Villingen, vom Bahnhof über das Landratsamt, Bickenstrasse, Oberes Tor, Ringanlage bis zur neuen Tonhalle. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Schüler ließen sich von der ausgebliebenen Massenunterstützung äußerlich nicht beeindrucken und zogen ihre Demonstration mit der Routine mehrerer Demos durch. „Macht richtig Krach“, instruierte Einpeitscherin Lea Lützow vor dem Start das Gefolge, dann zog die Menge mit zahlreichen Transparenten, Fahnen, Musik und Parolen vom Bahnhof zum Landratsamt, dann in die Innenstadt und im großen Bogen zur Abschlusskundgebung an der Tonhalle.

Villingen-Schwenningen Die Klima-Forderungen an die Stadt Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr uns unsere Zukunft klaut“, skandierten die Schüler. Klarer Vorwurf der Jugend an die Politik und an die ältere Generation. Die letztere war übrigens auch vertreten: Eine größere Zahl reiferer Menschen reihte sich ein und zeigte solidarisch.

Video: Hans-Jürgen Götz

Am Ende werteten die Organisatoren die Aktionswoche fürs Klima als Erfolg. „Wir hatten einen guten Austausch mit den Bürgern und haben viele erreicht, die wir sonst nicht erreicht hätten“, sagte Lea Hüttl beim Demo-Abschluss.“ Täglich, so berichtete Dominik Drengner dem SÜDKURIER, hätten sie in der Fußgängerzone mit 50 bis 80 Leuten gesprochen und damit Breitenwirkung erzielt. Besonders positiv sei aber, dass bei der Podiumsdiskussion am Mittwoch von Stadträten klare Signale kamen, dass die Stadt mehr tun sollte beim Klimaschutz: Etwa bei der Verbesserung des Radwegenetzes und des öffentlichen Nahverkehrs. „Das Ganze ist für uns ein Erfolg“, sagte er.

Fridays for Future Demo in Villingen, vom Bahnhof über das Landratsamt, Bickenstrasse, Oberes Tor, Ringanlage bis zur neuen Tonhalle. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Für die Schüler geht der Klimastreik weiter. 24 Forderungen zum Klimaschutz haben sie an die Stadt übergeben. Außerdem wollen sie sich mit weiteren Schulen, den Gewerkschaften und anderen Gruppen vernetzen, um mehr Leute auf die Straße zu bekommen. Nächste Gelegenheit ist beim internationalen Klimastreik am 20. September. Dann, so Lea Lützow, soll‘s auch in Villingen „eine richtig große Demo“ geben.