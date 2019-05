Am heutigen Freitag, 3. Mai, haben Schüler in Villingen erneut für mehr Klimaschutz demonstriert. Anders als von den Organisatoren angekündigt, haben die Demonstranten die Bertholdstraße dabei nicht blockiert. Die Polizei hielt aber den Verkehr kurz an, sodass die Jugendlichen die Straße überqueren konnten, um weiter Richtung Latschariplatz zu laufen. – mit Videos

Fridays-for-Future-Demo in Villingen: Beim Kino Blueboxx überqueren Demonstranten die Bertholdstraße. | Bild: Hahne, Jochen