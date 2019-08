Villingen-Schwenningen vor 57 Minuten

Kleidertausch im Klima-Camp – Eine Passantin reagiert spontan und rennt nach Hause

Aktionswoche von Fridays for Future: Damit weniger Kleidung nachproduziert werden muss konnte jeder am Mittwochvormittag seine Kleider zum Kleidertausch ins Klima-Camp in der Oberen Straße in Villingen bringen.