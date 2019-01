von Cornelia Putschbach

Ist es mehr oder weniger eine Pflichtaufgabe der Städte und Gemeinden, bei der größten Tourismusmesse im Süden der Republik vertreten zu sein – oder möchte man hier mit Inbrunst für sein Domizil werben? Die einen, wie insbesondere die Stadt Villingen-Schwenningen, betreiben tatsächlich aktives Marketing, ziehen alle Blicke und Ohren auf sich. Im Ergebnis läuft kein Messebesucher an dem Stand vorbei. Man bleibt stehen, verfolgt, was Narro und Nachtwächter an frechen Wueschtsprüchen von sich geben. Dabei wandert der Blick zur Postkartenaktion und anderen Angeboten des Standes.

Villingen-Schwenningen rückt sich mit diesem Messeauftritt in den Fokus. Das ist sicher wichtig für den Tourismus, aber letztlich ganz genauso wichtig für das Standortmarketing. Doch nicht jeder muss mit so viel Elan auf die Messebesucher zu gehen. Viele derjenigen, die an diesen Tagen durch die rappelvollen Messehallen schlendern, danken schon einen freundlichen Blick und ein offenes Wesen der Mitarbeiter an den Ständen. Mal ganz ehrlich, wer hat sich nicht schon gefragt, welche Daseinsberechtigung ein Mitarbeiter an einem Messestand hat, der gelangweilt hinter seinem Tresen steht und bei dem man das Gefühl hat, ihn zu stören, wenn man ihn anspricht? Ganz so schlimm war es nun bei keinem der Messestände der Region, aber teilweise eben auch nur ein wenig besser.

In der Fülle der Stände und Informationen einer Messe wie der CMT muss man mit seinem Stand auffallen. Es bleiben entweder Erinnerungen an auffallende Aktionen – Stichwort Messemodell Villinger Narro – oder ein Schnäpsle. Oder kleine Mitbringsel, die nicht gelesen oder ungelesen in der Altpapiertonne verschwinden – Stichwort Blumenmischung. So oder so: Städte und Gemeinden, die einen Messeauftritt ohne Inbrunst als Pflichttermin abhaken, werden nicht den Erfolg ernten, den sie gerne hätten.