Der Betriebskindergarten des Schwarzwald-Baar-Klinikums wird im kommenden Jahr erweitert werden um mindestens zwei, wenn machbar sogar drei Gruppen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Jugendhilfeausschuss am Donnerstagabend auf den Weg gebracht. Die Kita platzt zur Zeit aus allen Nähten: 70 Kinder werden aktuell in fünf Gruppen betreut und das ist nur möglich, weil in dem für vier Gruppen konzipierten Gebäude ein Gymnastikraum als zusätzlicher Gruppenraum dient.

Der Anbau wird von einem privaten Investor – Helmut Reichel vom Nephrologischen Zentrum – getragen werden. Dieser wird die Kosten für den Bau übernehmen, die Kosten für die Inneneinrichtung der Kita übernimmt die Stadt. Die einmaligen Sachmittel hierfür werden auf insgesamt 160 000 Euro geschätzt. Der Investor hat einen Eigenbedarf von acht Betreuungsplätzen angemeldet.

Die restlichen neu geschaffenen Plätze (92 wenn die Kita siebengruppig wird, 112 in einer achtgruppigen Kita) möchte das Klinikum in Anspruch nehmen. Noch muss geprüft werden, ob eine achtgruppige Einrichtung baulich möglich ist beziehungsweise vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) als genehmigungsfähig eingestuft wird.

Der Spatenstich ist für Oktober 2019 geplant. Der Erweiterungsbau könnte dann im September 2020 bezugsfertig sein.