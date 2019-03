Mit sieben Ja- und vier Nein-Stimmen hat der Jugendhilfeausschuss am Donnerstag neue Vergaberichtlinien für die Kita-Plätze in der Doppelstadt beschlossen. Ab dem 1. Januar 2020 – also erstmals für das Kita-Jahr 2020/2021 – sollen die Plätze anhand eines Punktekatalogs vergeben werden. Um die Punkte entsprechend gutgeschrieben zu bekommen, müssen Eltern künftig beispielsweise Nachweise über Berufstätigkeit, Ausbildung, sozialpädagogische Gründe vorlegen.

Kritik an der neuen Vergabeform äußerte vor allem Pfarrer Klaus Gölz, von der evangelischen Kirche. Seiner Ansicht nach seien die sozialen Kriterien nicht ausreichend berücksichtigt. Das sahen auch drei weitere Mitglieder so und stimmten schließlich dagegen. "Es besteht noch Diskussionsbedarf", sagte auch Alfred Zahn vom Kinderschutzbund. Und Henning Lichte (FW) fand: "Es sind noch sehr viele Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten. Ich kann dem unter keinen Umständen zustimmen."

Oberbürgermeister Roth sah das anders. "Irgendwann muss man mit dem Aufschlag in den Ring", sagt er und appellierte, das neue Vergabesystem so nun erst einmal umzusetzen. Nach einem Jahr soll dann evaluiert werden und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden.