Die Aufklärung darüber, wie Hände gründlich und vor allem richtig gewaschen werden, ist derzeit überall präsent. Die Kinder der städtischen Kindertagesstätte Am Ziegelbach haben sich mit diesem Thema erst kürzlich auseinandergesetzt und dabei ein spannendes Experiment erlebt.

Mancher Schmutz ist unsichtbar

Eine Woche lang konnten die Jungen und Mädchen mit einem Dermalux-Gerät, das mit UV-Licht den durch eine Lotion simulierten Schmutz sichtbar macht, erlernen, wie viel Händewaschen notwendig ist, damit alles picobello sauber ist. Das vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellte UV-Gerät konnte den Kindern anschaulich zeigen, dass ein kurzes Waschen noch nicht ausreicht und die Hände weiterhin an vielen Stellen blau leuchten, wenn noch Bakterien darauf lauern. Ein wichtiger Lerneffekt für die Kinder stellte dabei die Erkenntnis dar, dass man Bakterien oder machen Schmutz nicht sehen kann und er trotzdem krankmachen kann, auch wenn die Hände sauber aussehen.

Zusätzlich bekamen die Kinder auch eine Einführung in das Thema Bakterien. Durch eine Bildergeschichte wurde ihnen das Aussehen, der Nutzen und die Gefahren nähergebracht. Am Ende der Aktionswoche konnten alle Kinder richtig und gründlich Hände waschen und so auch selbst etwas zu ihrer Gesundheit beitragen.