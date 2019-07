von Jasmin Albert

VS-Villingen – Das Projekt hat Yvonne Hauser, die auch im Vorstand des Waldkindergartens tätig ist, gestartet. Die Idee kam ihr, weil ihre Mutter, Minni Stolte, schon früher einmal mit Schülern des Gymnasiums am Romäusring in der Projektwoche Wolle gefärbt hatte. Da sie überzeugt war, dass ein solches Projekt den Kindern des Waldkindergartens auch Spaß machen würde, fragte Yvonne Hauser kurzerhand ihre Mutter, ob man dies wiederholen könne. Begeistert sagte Minni Stolte zu.

So sammelten die Vorschulkinder zwei Pflanzen, das Johanneskraut und die Spierstaude, auch Mädesüß genannt. Wichtig war es, Pflanzen zu finden, die in der Umgebung wachsen und nicht giftig sind, so Minni Stolte.

Nachdem die Kinder den Sud aufgekocht und kräftig durchgerührt hatten, blieb das Gebräu die ganze Nacht über stehen. So entwickelte sich eine Flüssigkeit, die „sehr gammelig“ riechte, wie ein Kind bemerkte.

Am nächsten Morgen holten die Kinder die Pflanzen aus den Töpfen und wrangen sie aus. Zusätzlich wurde der Sud durchgesiebt, dann kam die Wolle hinein. Die Kinder stellten dann den Topf wieder auf das frisch entfachte Feuer. Nach ein bis zwei Stunden holten sie die frisch gefärbte Wolle heraus und wickelten sie zum Trocknen auf Stöcke. Die Wolle, die mit Mädesüß gefärbt wurde, hat ein rötliches Braun angenommen und das Johanniskraut hat die Wolle senfgelb gefärbt.

Nach einigen Tagen dürfen die Trollkinder ihre individuell gefärbte Wolle mitnehmen: Dazu haben sie schon einen Stock vorbereitet, von dem sie die Rinde entfernt haben.

Minni Stolte lobt die Kinder: „Ganz toll, dass sie sich den Spaß vom Wetter nicht haben nehmen lassen.“ Im Gegenteil: Sie stellen sogar Gefäße auf, um das Wasser aufzufangen und später damit spielen zu können.