von Rüdiger Fein

Kasperletheater, Kinder-Disco, Zauberer und Zirkus – diese Zauberwörter üben in aller Regel große Anziehungskraft auf Kinder aus. Und so ist es auch derzeit im Klosterhof, wo das Jugendförderwerk der Stadt zum Villinger Winterzauber einlädt. Für einen Eintrittspreis von sieben Euro, egal ob Kind oder Erwachsener (fünf Euro im Vorverkauf) gab es vom 27. Dezember noch bis einschließlich 6. Januar ein buntes Kinderprogramm.

Vielseitiges Angebot

Mit dabei sind die Hohenzollersche Puppenbühne, der Kinderzirkus Confetti und auch das Gitarrenorchester von Igor Revjakin, das am Dreikönigstag seinen Auftritt hat.

Dieter Sirringhaus mit einer seiner Paradenummern – „Der rote Bobbel“ – auf der Bühne im Klosterhof. | Bild: Rüdiger Fein

Zuschauerzahlen noch unter den Erwartungen

Nicht ganz erwartungsgemäß war bei dieser Auftaktveranstaltung die Resonanz, wie von Dieter Sirringhaus, dem Organisator des Spektakels, zu erfahren war. Aber er wisse, so der Entertainer, so etwas müsse sich erst einspielen. Bereits zur nächsten Veranstaltung rechne er mit deutlich mehr Gästen – obwohl es auch jetzt, nachdem die Werbung für den Winterzauber greife, schon täglich mehr Besucher seien, die das Angebot wahrnähmen.

Früherer Start für die nächste Auflage geplant

2020 wolle man bereits am 22. Dezember beginnen, um auch über die Weihnachtstage ein Programm für Kinder zu bieten. Jetzt sei ihm wichtig, so Dieter Sirringhaus, seinen zahlreichen ehrenamtlich tätigen Helfern und den beteiligten Künstlern Danke zu sagen, ohne die solch eine Veranstaltung nicht machbar wäre.

Direkt nach dem Winterzauber in der kommenden Woche zieht es den Zauberer und Puppenspieler wieder nach Haiti und in die Dominikanische Republik, wo er kostenlos für die dortigen Kinder zaubern und Theater spielen werde. Mit im Gepäck hat er dann die Erlöse aus den Glücksradeinsätzen dieser Veranstaltung. Diese sollen helfen Schulen und Waisenhäuser in der armen Region auszustatten.