von Vivian Kuhn

Die Lions-Freizeitwerkstatt engagiert sich mit einem ganz besonderen Projekt für den Kindergarten Wilhelmspflege in VS-Schwenningen. Der Schwenninger Kindergarten befindet sich seit mehreren Jahren in einem schlechten Zustand. Aufgrund eines Schimmelbefalls müssen die Innenräume des Gebäudes ununterbrochen mit speziellen Luftfiltern gereinigt werden. Doch auch die Außenanalage ist nicht gerade kindergerecht – kaum eine Fläche zum Spielen, keine grüne Wiese. Aufgrund von hohen Kosten musste nun der geplante Neubau des Gebäudes gestoppt werden.

Vor knapp zwei Jahren entschied sich die Lions-Freizeitwerkstatt dazu, den Kindern und Erzieherinnen etwas Gutes zu tun. Jeden Donnerstag findet ein Waldtag im nahegelegenen Grenzwald hinter der Polizeihochschule statt. Hierfür organisieren der Lions-Club Villingen und der Lions-Club Schwenningen eine Busfahrt zum Wald, wo sich die Kinder auf einer speziell vom Forstamt freigegebenen Fläche austoben können. „Wir wollten den Kindern einen Ausflug ermöglichen, bei dem sie die Natur erleben können und gleichzeitig etwas lernen. Bereits auf dem Weg gibt es für sie viel zu entdecken“, so Förster Roland Brauner. Dort angekommen, folgt meist ein Frühstück. Den Heimweg aus dem Wald treten Kinder und Erzieherinnen, außer bei sehr heißem Wetter, zu Fuß an.

Am gestrigen Donnerstag gab es dann noch ein Geschenk für die Kinder – ein Bienenhotel. Dieses wurde von den Lions gemeinsam mit der Jugendorganisation, den Leos, im Rahmen des Leos- und Lions-Day im Mai gebaut und nun zum weiteren Ausbau an den Kindergarten übergeben. Außerdem werden die Kinder zu einer Waldführung von Förster Roland Brauner begleitet, bei der es um die im Wald lebenden Tiere gehen soll. „Für den Lions-Club ist es Sinn und Zweck, gemeinsam etwas zu tun“, so Robert Göhring, Pressesprcher des Villinger Clubs.

Die Hauptfinanzierung des Clubs stellt der Lions-Adventskalender dar. Auch in Zukunft will sich der Lions-Club weiter für den Kindergarten engagieren. „Solange die Situation des Kindergartens so bleibt, werden wir diesen Waldtag als etablierte Unterstützung fortführen“, so Göhring.