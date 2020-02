In der Grundschule Brigachtal sind heute keine Kinder im Haus, sagt Schulleiterin Ulrike Lehmann. Die Gemeinde Brigachtal hatte am Morgen empfohlen, dass Schüler und Kita-Kinder heute „aufgrund der hohen Gefährdungslage durch das schwere Sturmtief“ heute Zuhause bleiben. „Eine Notbetreuung vor Ort wird dennoch gewährleistet sein“, so die Gemeinde. Die Notbetreuung sei jedoch nicht notwendig gewesen, sagt Lehmann auf Nachfrage des SÜDKURIER. Es sei am Morgen Personal da gewesen, um Schüler, die erscheinen, zu empfangen. Dies sei aber nicht der Fall gewesen. Wie es morgen weitergeht, kann Ulrike Lehmann noch nicht beantworten. „Wir warten auf Anweisungen von der Gemeinde oder dem Schulamt“, so Lehmann.