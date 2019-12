VS-Villingen – Dieter Sirringhaus kommt viel herum. Mit seiner Villinger Puppenbühne ist er beruflich in ganz Deutschland unterwegs.

Doch weil selbst Zauberer manchmal eine Auszeit brauchen, zieht es den 72-Jährigen in seinem Urlaub gerne in ferne Länder. So ganz abschalten kann er aber selbst dann nicht. Sein Zauberkoffer ist immer mit dabei, um Kindern in der ganzen Welt etwas Freude zu bringen. Dem SÜDKURIER hat er erzählt, wie es dazu kam, was ihn antreibt und wohin demnächst die Reise geht.

So fing alles an: Die Idee für sein Engagement entstand bereits im Jahr 1984. Damals war Sirringhaus an einer großen Spendenaktion zusammen mit der Welthungerhilfe beteiligt. 300.000 Mark kamen zusammen. Ein Fernsehteam begleitete ihn daraufhin auf die Philippinen, wo der Zauberer das Geld zu den Kindern brachte und natürlich auch für Unterhaltung sorgte.

Dieter Sirringhaus ist schon in vielen Ländern der Welt vor Kindern aufgetreten. Unser Bild zeigt ihn bei einem Auftritt in Vietnam vor einigen Jahren. | Bild: Dieter Sirringhaus

„Die Kinder haben sich so gefreut, weshalb ich das danach einfach privat weiter gemacht habe“, erinnert er sich. So kam es, dass Sirringhaus fast jedes Jahr, beruflich bedingt musste er ein paar Jahre aussetzen, neben seinem Reisegepäck immer auch seinen Zauberkoffer packte. Mittlerweile hat der Weltenbummler schon in Haiti, Kuba, Jamaika, Vietnam, Thailand, Madagaskar, Sudan, Russland und Frankreich gezaubert.

Dieter Sirringhaus ist nicht zum ersten Mal in der Dominikanischen Republik. Unser Bild zeigt ihn bei einem Auftritt vor einigen Jahren. | Bild: Dieter Sirringhaus

Nächstes Ziel: Am 8. Januar hebt sein Flieger in Richtung Dominikanische Republik ab. Nicht zum ersten Mal, denn in dem Karibikstaat kennt er sich bereits gut aus. Bis zum 5. Februar wird er dort Urlaub machen. Dabei steht eine Reise zur Haitianischen Grenze auf dem Programm, wo er wieder möglichst vielen Kindern mit seiner Zaubershow eine Freude machen möchte. „Die Region ist arm und hat immer noch mit den Folgen des schweren Erdbebens vor einigen Jahren zu kämpfen“, so Sirringhaus. Deshalb will der 72-Jährige in diesem Jahr erstmals finanzielle Hilfe leisten. „Die Hälfte der Erlöse beim Villinger Winterzaubers nehme ich mit.“ Vor Ort soll entschieden werden, wie und wo das Geld eingesetzt wird. Das könnten zum Beispiel Reis und andere Lebensmittel sein, aber auch andere Hilfeleistungen und kleine Geschenke. „Der größte Wunsch der Kinder ist es, in die Schule gehen zu dürfen“, weiß er. Das sei überall gleich auf der Welt. Aber nicht alle Eltern könnten sich Schulunifomen leisten, oder der Schulweg sei zu weit und zu teuer.

Netzwerk: Doch wie kommt ein normaler Reisender überhaupt an diese teils entlegenen Stellen der Welt? Fremde dürfen ja nicht einfach in Schulen laufen, und den Kindern Zaubertricks vorführen. Dieses Privileg ist im privaten und beruflichen Netzwerk des VS-Künstlers zu suchen. „Kontakt entsteht meist über befreundete Zauberer und andere Kollegen und Bekannte.“ In der Dominikanischen Republik sei dies zum Beispiel sein befreundeter Zauberkünstler Mago Roy. Sirringhaus bringt ihm immer neue Zauberutensilien mit. „Solche Sachen sind in dem Land kaum zu bekommen. Das ist jedoch eine Partnerschaft und es sollen keine Almosen sein“, erklärt Sirringhaus. Mago Roy unterstützte und begleite ihn dafür bei der Reise und den Auftritten.

Dieter Sirringhaus ist nicht zum ersten Mal in der Dominikanischen Republik. Unser Bild zeigt ihn bei einem Auftritt vor einigen Jahren. Im Hintergrund ist sein befreundeter Zauberkünstler Mago Roy zu sehen, der ihn bei den Reisen begleitet. | Bild: Dieter Sirringhaus

Reaktionen der Kinder: Der Antrieb für dieses Engagement sind für den 72-Jährigen immer wieder die leuchtenden Kinderaugen während seinen Vorstellungen. „Es macht dabei nichts aus, dass ich deren Sprache nicht spreche. Wenn ich wie ein gackerndes Huhn gestikuliere, wissen Kinder auf der ganzen Welt, was ich meine“, freut er sich. Nur ganz selten funktioniere diese nonverbale Kommunikation nicht so gut. Bei einer Vorstellung in einem Dorf auf einer abgelegenen Insel der Philippinen seien die Zuschauer plötzlich panisch davongelaufen. Sirringhaus hatte zuvor ein einfaches Tuch aus dem Nichts hervorgezaubert. Das war zu viel für seine Zuschauer, die so etwas noch nie erlebt hatten. Aus Angst vor unbekannten magischen Kräften flüchteten sie. „Ein ähnliches Erlebnis hatte ich einmal auf Haiti„, erzählt Sirringhaus. Dort konnte er die Situation jedoch wieder beruhigen, indem er den Zaubertrick Schritt für Schritt erklärte.

Villinger Winterzauber: Seit dem heutigen 27. Dezember bis 6. Januar findet im Jugendkulturzentrum Klosterhof der Villinger Winterzauber statt. Täglich finden dort ab 15 Uhr Vorführungen statt: Kasperletheater, Kinder-Disco, Filmvorführungen, Zaubershows oder Zirkusvorführungen.

Programm Villinger Winterzauber (Vorderseite) | Bild: Mustafa Karakolcu

Bei einer Tombola ohne Nieten sind Gewinne garantiert. „Ich freue mich, dass so viele befreundete Künstler mitmachen.“ Der Erlös geht je zur Hälfte an die Kinder in der Dominikanischen Republik und an den Verein Jugendförderungswerk.