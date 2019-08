Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.30 Uhr in der Kundentoilette eines Drogeriemarktes in der Rottweiler Straße in Schwenningen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei dürfte das Kind durch unsachgemäßen Umgang mit einer Deo-Spraydose die Explosion ausgelöst haben. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Toilettenbereich entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.