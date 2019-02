von Rüdiger Fein

Mit einer solch guten Resonanz hatten die Veranstalter und Buchautor Christof Weiglein nicht gerechne: Die Lesung aus seinem neuen Buch "Das Keltenritual" fand vor vollem Haus statt. Es mussten sogar einige interessierte Besucher draußen bleiben, weil alle 100 Plätze belegt waren.

Einige müssen draußen bleiben: Im Foyer im Franziskanermuseums ist für 100 Gäste gestuhlt – und trotzdem haben nicht alle interessierten Besucher Platz. Bilder: Rüdiger Fein

Der Autor hatte sich für die Vorstellung seines vierten Kriminalromans ganz bewusst das Foyer des Villinger Franziskanermuseums ausgesucht, ließ sich doch hier hautnah ein Bezug zum geheimnisvollen und mystisch anmutenden Titel seines Buches herstellen. Als größter eisenzeitlicher Grabhügel Mitteleuropas und als Fundort des keltischen Fürstengrabs mit einer 2600 Jahre alten Grabkammer erfährt der Magdalenenberg, auch als Hexentreffpunkt bezeichnet, wie auch die Geschichte der Kelten im Villinger Franziskanermuseum besondere Beachtung. Das Museum ist also wie geschaffen für die von mystischer Spannung lebende Geschichte des Romans. Und mystisch ist auch der Einstieg in den Thriller, der eine große Portion Lokalkolorit im Gepäck hat.

Die Fasnet darf nicht fehlen

Bereits im Prolog wird es spannend, als ein Ritualmord beschrieben wird, den aufzuklären der frisch in seinen Heimatort Villingen versetzte Hauptkommissar Marc Panther als seine vorrangige Aufgabe sieht. Und diese Aufgabe gerät zu einem gefährlichen Spiel, in dem sich der Leser manchmal fragt, ob die wechselnde Handlung gerade im hier und jetzt oder in der geschichtsträchtigen Vergangenheit stattfindet. Franziskanermuseum, Münsterplatz und Kneipenmeile zählen ganz selbstverständlich zu den Orten des spannenden Geschehens wie auch eine einsame Hütte im Hochschwarzwald. Dass auch die Villinger Fastnacht als turbulente Kulisse dient, macht den Roman schon fast zur Pflichtlektüre. Stark auch die Beschreibung der unterschiedlichen Charaktere der handelnden Personen in Christof Weigleins viertem Buch.

"Das Keltenritual", erschienen im Emons-Verlag, 256 Seiten, ISBN 978-3-7408-0472-5, Preis: 10,90 Euro