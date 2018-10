von SK

Wenig überraschend hat am Donnerstagabend die OB-Dauerkandidatin und selbsternannte Aufdeckungspolitikerin Fridi Miller aus Sindelfingen die Oberbürgermeisterwahl vom vergangenen Sonntag in Villingen-Schwenningen, bei der sie 0,2 Prozent der Stimmen bekam, angefochten.

Geltend macht sie, dass der Stimmzettel weder im ersten noch im zweiten Wahlgang den rechtliche Anforderungen entsprochen habe. Außerdem stellte sie bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den FDP-Stadtrat und Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge. Dieser habe sie öffentlich als "Spaßkandidatin" bezeichnet und ihr einen Erpressungsversuch vorgeworfen. Dies sei Wählertäuschung, Wahlbeeinflussung zu ihren Ungunsten und eine Verletzung der Neutralitätspflicht durch ein Mitglied der FDP und des Gemeinderates, heißt es in ihrem mehrseitigen Schreiben.

Bislang war Miller immer erfolglos

Für Beobachter kommt dies wenig überraschend. Bisher hat Fridi Miller fast in allen Städten und Gemeinden, in denen sie kandidiert hat, die Wahl angefochten. Bislang ohne Erfolg. Allerdings verzögert sich durch ihre Einsprüche stets die Feststellung der Gültigkeit der Wahl, manchmal bis zu einem halben Jahr. Mehrere gewählte Bürgermeister und Oberbürgermeister mussten daher monatelang als vorläufiger "Amtsverweser" ohne Stimmrecht im Gemeinderat ihre Tätigkeit beginnen, bis die Einsprüche geprüft und ausgeräumt waren.

Ihr erster Einspruch, mit der sie am Verwaltungsgericht Freiburg versucht hatte, die Stichwahl vom 21. Oktober in Villingen-Schwenningen zu verhindern, hatte das Gericht zwar abgewiesen. Doch auch dagegen hat die Schwäbin aus Sindelfingen Rechtsmittel eingelegt. Auch dieses Verfahren ist damit in der Schwebe.

