In Villingen wird keine Postfiliale mehr geöffnet haben: Das hat die Sprecherin der Postbank, Iris Laduch, auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigt. Eigentlich sollten Postfilialen geöffnet bleiben, sie sind von den von der Landesregierung angeordneten Schließungen ausdrücklich ausgenommen. Da in Villingen die Filiale im Modepark Röther untergebracht ist, sei eine Öffnung nicht machbar. „Die Filiale ist ausschließlich über die Räume des Modeparks zu erreichen. Solange das Modehaus geöffnet hat, bieten wir in unserer Filiale die gewohnten Services an. Sollte das Geschäft aufgrund der aktuellen Situation schließen, werden wir auch unsere Filiale schließen müssen“, so Iris Laduch. Eigentlich wollte die Stadt noch versuchen, hier eine Lösung zu finden, damit diese wichtige Infrastruktureinrichtung offen bleiben kann. Komme es zu Filialschließungen, so werde der Service von umliegenden noch geöffneten Postbank Filialen oder Partnerfilialen der Deutschen Post übernommen.

Kunden können sich über den Filialfinder im Internet unter www.postbank.de über die aktuellen Öffnungszeiten informieren. Kunden, deren Paketsendung in einer geschlossenen Filiale eingelagert ist, können sich an die Telefon-Hotline der Postbank wenden, wenn es sich um lebenswichtigen Medikamenten oder Urnen handelt. Mitarbeiter der Postbank klären dann mit dem Kunden die weitere Vorgehensweise, so Laduch. Überweisungen oder Daueraufträge können Kunden weiterhin online, per Telefon oder schriftlich in Auftrag geben. Kunden sollten in so einem Fall andere Postbank Filialen und Partner-Agenturen der Post als Ausweichmöglichkeiten nutzen. Hier einige der Ausweichmöglichkeiten im Umkreis von Villingen: -Deutsche Post Filiale, Mühlweg 100, 78054 Villingen-Schwenningen

Postbank Filiale mit Geldautomat Friedrich-Ebert-Str. 22, 78054 Villingen-Schwenningen

Deutsche Post Filiale, Kastanienweg 1, 78086 Brigachtal

Deutsche Post Filiale mit Geldautomat, Friedrichstr. 20, 78073 Bad Dürrheim