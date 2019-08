Blutspende kennt keine Ferien: Am Dienstag waren die Helfer des Ortsvereins Schwenningen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wieder fleißig dabei, die Blutspendeaktion zu unterstützen. Sonja Frisch, Referentin für Spenderbindungen bei der DRK Blutspende, kümmert sich um die Abläufe.

„Ich organisiere die Blutspendetermine von Villingen-Schwenningen, Rottweil, Tuttlingen und Wolfach“, sagt sie. Dazu zählt auch, sich um die Verpflegung und die Räumlichkeiten zu kümmern. „Gerade jetzt in den Ferien ist es auch gar nicht so einfach, genug freiwillige Helfer zu finden, da viele ja auch im Urlaub sind“, sagt die Referentin. Tatsächlich sind nur zehn Helfer anwesend.

„Doch leider sind die freiwilligen Helfer nicht das einzige Problem in den Sommerferien, denn wenn Spender im Urlaub waren, dürfen sie zur Sicherheit, teils auch längere Zeit nicht spenden“, sagt sie. Ulrich Hoffmann, der voruntersuchende Arzt, klärt das im Vorfeld ab: „Meine Aufgabe ist es zu prüfen ob Spender zum Spenden zugelassen werden können.“

Dabei prüft er zuerst, ob der Patient gesund und spendefähig ist. Im Anschluss wird dann geprüft, ob das Blut auch kein Risiko für einen Empfänger darstellt. Dabei können Reisen in bestimmte Länder zum Problem werden.

„Wenn ein Patient zum Beispiel in Norditalien war, kann er sich dort das West-Nil-Fieber eingefangen haben. Das spürt man als gesunder Mensch kaum, doch wenn man krank ist, kann das drastische Folgen haben“, sagt Hoffmann. Aus diesem Grund müssen Spender, die in betroffenen Ländern waren, drei Wochen aussetzen.

Noch dramatischer sind Länder, in denen es Malaria gibt. Wer zum Beispiel in Afrika war, muss ganze sechs Monate bis zur nächsten Blutspende warten. „Wir müssen diese Dinge prüfen, weshalb es auch oft in den Voruntersuchungen persönlich wird. Wir wollen einfach das Risiko weitestgehend minimieren“, erklärt Ulrich Hoffmann.

Alle diese Einschränkungen gelten nicht für Wladislaw Miller. Der 23-Jährige spendet bereits das fünfte Mal. „Ich möchte damit etwas Gutes tun und da ich die seltene Blutgruppe AB negativ habe, kann ich damit vielen helfen und das fühlt sich gut an“, sagt er. Er kam lange Zeit nicht auf die Idee zu spenden, ist jetzt aber immer wieder dabei.

Günther Rimpler spendet bereits das 41. Mal. Der 59-Jährige hat früh angefangen und wollte einfach etwas Gutes tun. „Ich mache das für die Allgemeinheit und habe kein Problem damit und ich denke Blut zu spenden, ist doch etwas Gutes“, sagt er.

Sonja Frisch ist froh, dass die freiwilligen Helfer so fleißig sind. „Leider sind in Schwenningen derzeit recht wenige Helfer, wir würden uns sehr über mehr Unterstützung freuen – sei es im Verpflegungsteam oder sonst wo“, sagt sie.

Wer helfen möchte, kann sich beim Roten Kreuz in Schwenningen melden, Telefon: 07720/83240.

Blutbedarf

„Täglich werden im Kreis Baden-Württemberg und Hessen 2 500 Konserven Blut benötigt“, sagt Sonja Frisch. Schwenningen bekommt an einem Spendertermin etwa 200 Konserven zusammen, die 100 Liter Blut entsprechen. In Rottweil sind es 400 Konserven und in Tuttlingen 500. Im Anschluss werden die Konserven nach Ulm gebracht, wo sie zentrifugiert werden. Dabei wird das Blut in Plasma, Erythrozyten und Thrombozyten unterteilt. Davon geht das Plasma an Patienten mit der Bluterkrankheit (Hämophilie), die Thrombozyten an Krebspatienten und die Erythrozyten überwiegend an Unfallpatienten.