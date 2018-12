In der hinteren Ecke des dunkel getäfelten Amtszimmers plätschert ein kleines Wasserspiel, vorne im Raum, am Kopfende des langen dunklen Tisches, raschelt Papier und ab und an erklingt ein kleiner Seufzer. "Hach, dass mit der Stumpenkreuzung ist auch Mist", sagt Oberbürgermeister Rupert Kubon dann. Oder: "Ah, der Wehrle will Geld, aber Gott sei Dank vom Kreis". Er grinst. Weiter im Poststapel.

Bild: Greiner, Anja

Es ist kurz nach 14 Uhr an einem Freitag. Hinter dem noch amtierenden Oberbürgermeister liegen da bereits ein Jourfix mit Bürgermeister Detlev Bührer, eine Spendenübergabe an die Waldorfschule, die Einweihung eines Wandmosaiks im Klinikum und eine Fraktionsrunde. Vor ihm liegen, neben der Post, noch die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Villingen und ein Vortrag zum Thema Alternative Bestattungsformen in der Neuen Tonhalle. Ein eher ruhiger Tag.

Bild: Greiner, Anja

Jedenfalls bis zum ersten Termin. "Sie denken an die Spendenübergabe an der Waldorfschule um 10.30 Uhr?", sagt seine Sekretärin. "Ja", sagt er. "Die kommen doch her." Sie schüttelt den Kopf. Der Termin ist in Schwenningen.

Kubon springt auf, greift Jacke, Schal und ist raus zur Tür. Noch mal zurück. Er hat den Scheck vergessen. Im Stechschritt geht es die zwei Stockwerke von seinem Büro auf den Parkplatz. Roter Schnellhefter und Scheck fliegen auf die Rückbank, schnell noch den BMW ausstecken aus der Ladesäule.

Mitte November ist der Leasing-Vertrag für sein Dienstauto abgelaufen. Seitdem fährt er mit seinem Privatauto. Ein BMW X5, Hybrid. Sein Nachfolger soll sich selbst ein Auto aussuchen. Im Radio läuft Deutschlandfunk. Die Fahrerei zwischen Villingen und Schwenningen ist mit das Stressigste, sagt er. Weil es verlorene Zeit ist.

Ganz zu schweigen von den Baustellen. "Die man öffentlich immer verteidigen muss, über die man sich aber genauso ärgert, wie jeder andere auch." Kubon gibt Gas. „Wenn man so fährt, wie der Bürgermeister und ich, schafft man es in 15 Minuten.“ Auf dem Rücksitz rutscht der Ordner über den Scheck.

Den roten Schnellhefter hat er immer dabei. Darin die Termine des Tages und ein paar Notizen dazu. Manchmal hat seine Sekretärin ein paar Stichworte notiert, was er sagen soll. „Alles was über zehn Minuten geht, mache ich selber“. Neujahrsansprachen, oder die Haushaltsrede. Drei bis vier Stunden sitzt er mitunter daran.

Im Stechschritt geht es über den Parkplatz zum Eingang der Waldorfschule. Für was spenden wir überhaupt? Ein Blick in den roten Ordner. Ah, ein Ethno-Festival. Das Gute an seinem Beruf: Ohne ihn geht es nie los. Die Rektorin sagt: "Schön, dass sie da sind, es warten schon alle, es sind mehr gekommen, als gedacht." Er sagt: "Ich freue mich, heute hier zu sein und die Spende der Bürgerstiftung für das tolle Ethno-Projekt zu überreichen."

Bild: Greiner, Anja

Die Presse schreibt mit. Noch ein Foto vor dem Haus mit allen Beteiligten.

Bild: Greiner, Anja

Auf dem Weg zum Auto sagt er: "So, die haben sich aber gefreut." Dann fliegt die rote Mappe wieder auf den Rücksitz.

Weiter im Poststapel. Die Veranstalter von Nightfever im Münster wollen das Münster beleuchten, dazu müssen sie in sein Büro. "Ich muss mal schauen, ob am Donnerstag frei ist." Kubon kneift die Augen zusammen. Laptop auf. Bildschirm ganz nach hinten klappen. Hach, ständig diese Passwörter, sagt er. "Ich hab schon meine ganze Familie durch." Es ist jetzt sein letztes.

Kalender auf. "Ja, das geht." Der Donnerstag ist rot, da ist er in Stuttgart. Ein Tag, ein Farbenmeer: Ehrung, Interview, Telefonate, Akten lesen, Bürgersprechstunde, Gespräch mit dem Feuerwehr-Kommandanten, Stabbesprechung. Nächster Tag: Telefonate von 8 bis 9, Tagung mit den Raumleitern der städtischen Veranstaltungsräume, Jourfix mit den WTVS, Wirtschaftsempfang. Hauptversammlung dort und Aufsichtsrat hier.

Bild: Greiner, Anja

Sein Tag beginnt zwischen 8 und 8.15 Uhr und endet meist nicht vor 22 Uhr. Auf seinen Schreibtisch hat seine Sekretärin schon die Termine fürs Wochenende gelegt. Ein 100. Geburtstag ist dabei. Im Schnitt arbeitet er an 36 Wochenenden im Jahr.

Nach der Waldorfschule geht es zum Klinikum. Er muss ein Wandmosaik einweihen, das ein Bürger noch vor dem Abriss des alten Klinikums gerettet hat. Wie hieß der noch mal? Ein Blick in den Ordner. Ah, Steinhart. Auch wenn sich der ehemalige Leiter der Städtischen Galerie bereits bei ihm beschwert habe, dass er eigentlich wesentlich an der Rettung beteiligt gewesen sei. "Der Erfolg", wird Kubon in seiner Rede später sagen, "hat immer viele Mütter und Väter".

Bild: Greiner, Anja

Beim Aufstellen für das anschließende Pressefoto vor dem Mosaik steht ein Sofa im Weg. Die Leiterin der Klinik will den Hausmeister rufen, Kubon sagt: "Ach was, das schieben wir schon weg." Er schiebt es weg, stellt sich für das Bild auf, wartet, bis alle um ihn rum stehen. Lächeln. Warten.

Bild: Greiner, Anja

Bild: Greiner, Anja

Der Pressefotograf dankt. Und Kubon schiebt das Sofa unaufgefordert wieder an seinen ursprünglichen Platz zurück. Auf dem Weg zum Auto sagt er: "Begrüßungen sind für mich eine Katastrophe. Ich hatte wieder Probleme mit den Namen vorher."

Wo ihm die Namen leicht von der Zunge gehen ist in der Fraktionsrunde, Freitagnachmittag, 12.30 Uhr. Sondersitzung kurz vor der Verabschiedung des Haushalts im Gemeinderat. Hallo Edgar, Joachim. Man duzt sich. Man kennt sich. Man vertraut sich. „Aus dieser Runde“, sagt der OB, „ist noch nie etwas nach draußen gelangt“. Darauf ist er auch ein bisschen stolz.

Bild: Greiner, Anja

Weiter im Poststapel. Die Dauerbeschwerer (der, der moniert, dass sein Nachbar ein Flugzeug in der Garage baue, oder die Frau, die seit Jahren ihren Nachnamen anders geschrieben haben will) verweisen jetzt schon darauf, dass sie sich auf den neuen OB freuen, der werde sich sicherlich besser um ihre Probleme kümmern. Kubon hat immer getan, was er konnte. Manchmal reicht es, manchmal nicht. Es allen Recht machen ist unmöglich. Und dennoch ein Teil des Anspruchs, der einen OB den Tag über begleitet.

Der Hauptamtsleiter Joachim Wöhrle kommt rein. Einen Mitarbeiter im Schlepptau und eine Urkunde. "So, jetzt haben wir den noch schnell befördert", sagt Kubon mehr zu sich selbst, als alle wieder weg sind. Kennt er alle seine Mitarbeiter? "Nein, ich kann nicht 1700 Leute kennen."

Weiter im Poststapel. Ein Brief von der CDU. Ein Seufzer von Kubon. "Die wollen uns die Stellen nicht genehmigen." "Und gleichzeitig beklagen sie sich, dass wir Millionen Haushaltsreste haben." Er zuckt mit den Schultern. "Ja, was machsch denn da?" Meinungsverschiedenheiten mit Stadträten sind für einen Oberbürgermeister wie die tägliche Luft zum Atmen.

So etwas stört ihn nicht. Was ihn stört, sind Dummheit und grundsätzliches Misstrauen. Was ihn ärgert, ist Unzuverlässigkeit. Was ihn verletzt, ist, wenn ihm jemand unterstellt, dass er gegen das handelt, was ihm wichtig ist. Er ist in den letzten 16 Jahren dünnhäutiger geworden.

Es gibt genau zwei Dinge, vor denen sich ein OB nicht retten kann: Häppchen („Eine Mittagspause mache ich eigentlich nie. Ich lebe von Häppchen zu Häppchen“) und Gastgeschenke. Für Letztere gibt es zwei Antworten.

Eine Undiplomatische und: „Sagen wir so, manche sind weniger praktisch nutzbar.“ Samoware zum Beispiel. Wie viele er aus der Partnerstadt Tula bereits bekommen hat, weiß er nicht. Drei außergewöhnlich antike Exemplare stehen in seinem Amtszimmer auf einem kleinen Regal. Schauen sie, sagt er, die lassen sich sogar elektrisch betreiben.

Dann kriegt er sich vor Lachen kaum mehr ein. Die restlichen Samoware haben sie verteilt, bei sich zu Hause im Keller, an Freunde, Bekannte, Mitarbeiter. "Keiner will die mehr", sagt er. Auf einem kleinen Tisch in der hinteren Ecke steht ein Haus aus Pappkarton. Ein Flüchtlingskind hat es ihm bei einem Termin geschenkt. „Was soll man damit machen?“, fragt er ehrlich bedröppelt. „Wegschmeißen kann man es ja auch nicht.“

Seine Sekretärin kommt rein. Brauchen sie noch was, wegen der Präsentation heute Abend? Der Vortrag zu den Alternativen Bestattungsformen? Nein, danke!, sagt Kubon. Zehn Minuten will er reden, das schafft er aus dem Stegreif. Gestern Abend hat er sich ein paar Informationen ausgedruckt zu dem Thema.

Anfangen will er mit einer persönlichen Geschichte über den Tod seiner Mutter. "Ich komme recht spät dran, um 21 Uhr, da muss man den Leuten was bieten, damit sie noch zuhören."

Manches macht er gern, anderes nicht. „Veranstaltungen mit vielen Grußworten kann ich nicht ausstehen.“ Bei seiner Verabschiedung hat er sich Grußworte darum auch verbeten. „Ich habe immer selber darunter gelitten.“ Ob er ungeliebte Termine auch mal an den Bürgermeister abgibt? „Nein“, sagt er, „für ihn ist es ja dann auch nicht schön.“

Als er um kurz nach neun die Bühne in der Neuen Tonhalle betritt, liegen bereits zwölf Stunden hinter ihm.

Bild: Greiner, Anja

Zwölf Stunden, in denen er unzählige Male "toll", "aha", "schön" und "Guten Tag" gesagt hat. In denen er den ein oder anderen Namen verwechselt und für den ein oder anderen Lacher gesorgt hat. In denen er Monologe zur Kunst im Barock, zur Kunst der 50er-Jahre und zum Bauhaus in Dessau gehalten hat. Zwölf Stunden, in denen er Herz, Humor und Verstand bewiesen hat und in denen er mindestens drei Mal gesagt hat: "Das müssen Sie dann bitte mit meinem Nachfolger besprechen."