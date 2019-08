Seit 2014 wir die 1,5 Kilometer lange Waldstraße mit Unterbrechungen saniert, jetzt ist sie erstmals wieder ganz befahrbar: Am Mittwochnachmittag war es soweit, der Verkehr kann ungehindert durch die Waldstraße rollen. Allerdings ist die Baumaßnahme noch nicht endgültig fertiggestellt: Nach den Betriebsferien der ausführenden Firma Behringer werden die Arbeiten ab Montag, 26. August, vor allem in den Gehwegbereichen, fortgeführt. Die Umleitung des Busverkehrs wird bis zur endgültigen Herstellung weiterhin bestehen bleiben. Zum Schulbeginn am Montag, 9. September, sollen dann alle Arbeiten an der Waldstraße fertiggestellt sein, sodass der Busverkehr die gewohnten Haltstellen wieder anfahren kann.