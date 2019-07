Nun geht es Schlag auf Schlag: Seit 1. Juli verfügt die Katzenmusik Miau über einen Nutzungsvertrag mit der Stadtverwaltung, der dem Fastnachtsverein die Einrichtung eines Vereinslokals in den Räumen der Altentagesstätte am Villinger Romäusturm ermöglicht. Die Katzenmusik möchte schnell mit der Renovierung beginnen, berichtete Bau-Bürgermeister Detlev Bührer, der gleichzeitig Vorsitzender des Roten Kreuz-Ortsvereins ist. In der Altentagesstätte veranstaltet das Rote Kreuz seit rund drei Jahrzehnten Altentreffs, am 8. Juli werde dort die vorerst letzte Veranstaltung stattfinden, betonte Bührer. Am 9. Juli kann die Katzenmusik mit den Ausräumarbeiten beginnen. Ab 15. Juli treffen sich die Senioren in gewohnter Form im Hauptgebäude des Roten Kreuzes, Benediktinerring 9, im ersten Obergeschoss.

Als die Katzenmusik und Oberbürgermeister Jürgen Roth den Vertrag unterschrieben, betonten beide Seiten, dass die Senioren nicht vertrieben werden sollen. Das sei auch jetzt nicht der Fall, sagte Bührer, aber eine Nutzung der Räumlichkeiten und eine Renovierung sei zeitgleich nicht möglich. Deswegen werden die Seniorentreffs nun zunächst bis zum Jahresende ins Hauptgebäude des Roten Kreuzes verlegt. Was danach passiere, werde sich zeigen. Möglicherweise gefalle den Senioren der neue Treff im Benediktinerring so gut, dass sie gar nicht mehr zurück möchten. Andererseits habe die Katzenmusik betont, dass sie Interesse an Veranstaltungen zusammen mit dem Altentreff habe, da im Verein ja auch viele Senioren engagiert seien. Neben dem Altentreff nutzt übrigens auch die Volkshochschule mit der Seniorentanzgruppe das Gebäude, das dem Spitalfonds gehört.

Erst Ende Mai konnte Oberbürgermeister Jürgen Roth die Lösung präsentieren, die für den zweitgrößten Villinger Fastnachtsverein das Ende einer aufreibenden Suche nach einem Vereinsdomizil bedeutete. Nach der Aufgabe des Vereinsstübles im Obergeschoss des Café Raben fand die Katzenmusik zunächst keinen gleichwertigen Ersatz, Pläne, das städtische Gebäude in der Kanzleigasse 1 zu übernehmen, scheiterten.