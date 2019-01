Der "Kampfschwimmer" ist kein Einzelfall. Wir berichteten über den rücksichtslosen Krauler aus dem Schwenninger Neckarbad, der strikt auf seiner Bahn beharrt und sich sogar mit anderen Badegästen anlegt, falls die ihm in die Quere kommen. Daraufhin schilderten uns mehrere Leser ihre Erfahrungen. Der Tenor: Es komme leider immer wieder vor, selbst in Villingen. Das hatten die Stadtwerke zuletzt dementiert. Doch manchmal geht es in den zwei Hallenbädern Villingen-Schwenningens nicht rücksichtsvoll zur Sache.

Ellenbogen im Gesicht

Andreas Gaus zum Beispiel bezeichnet sich selbst als guter und zügiger Schwimmer, der ausweiche, wenn keine Bahn abgetrennt sei. Mehrere Male erlebte er aber schon rücksichtslose Sportler, die auf ihrer Linie egoistisch beharren, wenn es eng werde, und eher noch den Ellenbogen in das Gesicht des Gegners rammten. Uli Lochar aus Villingen bestätigte auf Facebook sogar direkt den Vorfall im Neckarbad. Dieser sogenannte "Kampfschwimmer" sei ihm auch schon mehrmals unangenehm aufgefallen.

Das freundliche Aufsichtspersonal sei jedoch immer anwesend und machen eine prima Arbeit. Daher gehen die Meinung auch etwas auseinander, wie Abhilfe geschaffen werden sollte. Kann das tatsächlich das Personal in die Hand nehmen oder sollten nicht einfach ein paar Benimm-Regeln für Schwimmer formuliert und ausgehängt werden? Besonders ärgerlich ist es für die Badegäste, wenn solche ambitionierte Schwimmer gar nicht die Sportbahn nutzen, die in beiden Hallenbädern zur Verfügung steht. Das sei furchtbar, findet Jens Spallek, zudem die Bahn meist fast leer sei.

Die Stadtwerke, die die Bäder über eine Tochter-Gesellschaft betreiben, hatten zuletzt dafür plädiert, mehr Rücksicht zu nehmen und auch einmal nachzugeben.