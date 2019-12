Wie viele Sportanlagen benötigt die Stadt Villingen-Schwenningen und welche sollen saniert oder neu gebaut werden? Können möglicherweise auch Plätze wegfallen? Um die 100 Seiten zählt die Gesamtkonzeption der Sportstätten, die dem Gemeinderat vorgelegt wurde, und der Teufel steckt im Detail, wie schnell klar wurde.

Unter die Lupe nahm die Anlagen das Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung (ISP). Stefan Eckl fasste die wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. In Villingen bestehe eine deutliche Unterversorgung für den Schulsport, drei Anlagen fehlen. In Schwenningen sind die Vorzeichen umgekehrt: Da gebe es beim Vereinssport eher eine negative Versorgung. Bei den bestehenden VS-Hallen sei der bauliche Zustand „überwiegend kritisch“.

„Der Rasen bleibt, beim Kunstrasen schauen wir mal“ Jürgen Roth , Oberbürgermeister

Künftig werden die Pflichtaufgaben in den Vordergrund rücken. Die nun ins Auge gefasste Halle des Turnvereins auf dem Goldenbühl-Sportplatz wird von der Schule mitgenutzt, sollte sie denn gebaut werden. Die neue Sportstätte am Hoptbühl könnte zusätzlich mit Flutlicht ausgerüstet werden, dann stände sie auch für Vereinssportler offen, lautet die Empfehlung des Experten.

Zu viele Spielfelder?

Plätze könnten sogar ganz wegfallen, falls eine Kosteneinsparung erreicht und das Gelände nachgenutzt werden kann. Explizit genannt werden Marbach, Pfaffenweiler, Rietheim und Tannheim, wo neun Großspielfelder zur Verfügung stehen. Da aber in Marbach ein Kunstrasenplatz mit Flutlicht für die Jugend und in Pfaffenweiler ein weiterer Kunstrasenplatz entsteht, sind Rietheim und Tannheim Kandidaten für eine Schließung. Vor allem Tannheim befürchtet eine Reduzierung, was von Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport, deutlich zurückgewiesen wurde. Sollte es tatsächlich zu solch einer Maßnahme kommen, müsste zunächst der Gemeinderat darüber abstimmen.

Keinen Zuschuss in einigen Jahren?

„Der Rasen bleibt, beim Kunstrasen schauen wir mal“, fasste Oberbürgermeister Jürgen Roth den Stand der Diskussion zusammen. Doch genau damit sind die Sorgen der Tannheimer nicht ausgeräumt, wie Ortsvorsteherin Anja Keller auf Anfrage noch einmal deutlich machte. Falls in einigen Jahren der Rasenplatz in Tannheim doch noch durch einen Kunstrasen ersetzt werden solle, erwarte der Ort dieselben kommunalen Zuschüsse, wie sie die anderen Stadtbezirke bereits jetzt erhalten. Als Beschluss festgeschrieben wird dieser Wunsch, wie von Dominik Beha (Freie Wähler) vorgeschlagen, jedoch nicht, sondern nur im Protokoll erwähnt.

Zwei Hallen werden gebraucht

Auch ein zweites kontroverses Thema blieb nicht außen vor: der Bau einer Halle des Turnvereins auf dem Goldenbühl-Sportplatz. Bevor es dazu kommt, muss dort der Untergrund untersucht werden. Wenn die Anlage dann steht, werde sie nicht nur für den Vereins-, sondern auch für den Schulsport zur Verfügung stehen, machte Assfalg klar. Die bisherige Schulsporthalle werde zudem weiterhin benötigt.