Ein Leben ohne Singen könne sie sich nicht vorstellen, sagt Birgitta Decker. „Es ist für mich eine Form der Lebenshilfe und gibt mir Mut. Durch das Singen kann man so viel äußern, egal, ob man fröhlich oder traurig ist“, erklärt die 59-Jährige ihre Passion. Seit dem Gründungsjahr 1989 ist Birgitta Decker Mitglied der Capella Nova, des Kammerchors am Villinger Münster. Dieser feiert sein 30-jähriges Bestehen am Sonntag, 7. April, mit einem Konzert im Franziskaner Konzerthaus in Villingen.

Die Capella Nova feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Konzert im Franziskaner Konzerthaus in Villingen, unter der Leitung von Roman Laub und ihres ehemaligen Chorleiters Christian Schmitt. | Bild: Günter Ludwig/Capella Nova

Im Vorfeld der Aufführung hat der SÜDKURIER Birgitta Decker besucht. Die ausgebildete Grund- und Hauptschullehrerin erzählt von den Anfängen der Capella Nova und wie sich der Chor in den vergangenen 30 Jahren verändert hat. Zudem spricht sie über die Eigenarten der drei bisherigen Chorleiter.

1989 bis 2001: Stephan Rommelspacher

Stephan Rommelspacher habe den Kammerchor 1989 unter dem Namen „Singkreis“ gegründet, weil er als Bezirkskantor für die Ausbildung von Chorleitern und Organisten einen qualifizierten Chor brauchte, sagt Birgitta Decker. „Bis heute singen bei uns Leute mit, die den Chorleiter- oder Organisten-Kurs besuchen“, so die 59-Jährige. Die ersten Mitglieder habe Rommelspacher in der Villinger Münsterpfarrei rekrutiert. Sie selbst sei über Bekannte dazugestoßen.

„Ab der dritten oder vierten Probe war ich dabei“, erzählt Decker. Anfangs seien sie noch eine ganz kleine Gruppe gewesen: „Wir waren nur um die zehn Leute. Diese erste Zeit hat mir persönlich am besten gefallen, da man in einem kleinen Ensemble noch mehr verantwortlich ist für den eigenen Beitrag.“

Der Chor sei jedoch recht schnell größer geworden. Ende der 1990er-Jahre zählte er bereits rund 50 Mitglieder. „Anfangs haben wir neue Mitglieder vor allem durch Mund-zu-Mund-Propaganda gewonnen. Als wir dann vermehrt nicht nur Gottesdienste begleiteten, sondern auch andere Aufführungen hatten, sind immer mehr Leute von sich aus auf uns zugekommen“, sagt Decker.

Aber auch im größeren Chor sei die Stimmung weiterhin familiär gewesen. „Wir saßen nach den Proben oft bis spätnachts im Wohnzimmer von Stephan Rommelspacher und seiner Frau Maria, die auch bei uns mitsang“, erzählt Decker. Viele Mitglieder hätten wie sie selbst Kinder gehabt, die sie zu den Proben mitnahmen. Später, als der Chor angewachsen sei, habe es neben der „Wohnzimmer-Kerngruppe“ noch eine weitere Gruppe gegeben, die zusammen essen ging und sich „Gyros-Connection“ nannte. „Aber das war keine Gegenbewegung. Bei uns war einfach alles immer sehr frei und nicht so vereinsmäßig.“

2001 bis 2012: Christian Schmitt

Als Stephan Rommelspacher dann 2001 als Domkapellmeister nach Trier wechselte, verlor der Chor laut Birgitta Decker seinen Charakter als Freundeskreis allmählich. Rommelspachers Nachfolger Christian Schmitt habe die Wohnzimmer-Abende nicht fortgeführt und sei mit dem Chor lieber in ein Restaurant gegangen. „Das war aber auch sein gutes Recht: Man muss dieses offene Haus ja nicht übernehmen“, findet Decker.

Die beiden Bezirkskantoren hätten sich auch in weiteren Punkten voneinander unterschieden: „Stephan Rommelspacher war akademischer. Bei ihm wusste man immer: Beim ersten Takt gehen die Arme runter.“ Bei Schmitt sei das weniger klar gewesen, er habe freier dirigiert – und nicht wie Rommelspacher vorgesungen. „Er sagte selbst, dass er kein großer Sänger sei. Dafür konnte er sehr bildhaft erklären, was er wollte; etwa, dass man etwas so singen müsse, als ob man der bösen Schwiegermutter den Kopf mit einer Axt spalte“, erzählt Decker lachend.

Nachdem Schmitt die Leitung der Capella Nova übernommen hatte, habe sich auch der Chor verändert. Alles sei unverbindlicher geworden, anstelle der regelmäßigen Chorproben sei projektbezogenes Arbeiten getreten. „Das lag aber nicht an Christian Schmitt, sondern entsprach mehr den Zeichen der Zeit“, findet Decker. Inzwischen gäbe es eine Doodle-Liste (ein digitaler Terminplaner), in die heute rund 60 Mitglieder eintragen könnten, bei welchem Projekt sie mitmachen wollten.

seit 2013: Roman Laub

Nachdem Schmitt 2012 als Domkapellmeister nach Rottenburg wechselte, übernahm Roman Laub das Amt des Bezirkskantors in Villingen. Auch Laub habe seinen ganz eigenen Stil, der sich von dem seiner Vorgänger unterscheide, sagt Decker: „Vor allem anfangs hat er uns sehr viel selbst ausprobieren lassen und sich darauf beschränkt, Inputs zu geben.“

Laub habe zudem vor allem musikalisch neue Impulse gesetzt. Wurde unter Rommelspacher und Schmitt vor allem viel Bach gesungen, brachte Laub dem Chor auch Stücke anderer Komponisten näher. „Lieder, mit denen ich mich sonst nie auseinandergesetzt hätte wie den Chichester Psalms von Leonard Bernstein.“ Für das Konzert am 7. April wird der Chor aber ganz traditionell Bach aufführen. „Ich freue mich schon sehr darauf, die Matthäuspassion zu singen“, sagt Birgitta Decker.