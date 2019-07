von Silke Weidmann

„Ihre ganz persönliche Clownsnase. Bitte aufbewahren und auf Verlangen vorzeigen“, so begrüßte Klaus Peter Karger die Gäste zur Premiere seines neuesten Dokumentarfilms im Guckloch-Kino. Ob er aufgeregt sei, wurde er gefragt. Aber nein, ist er nicht, schließlich sei der Film ja fertig und es ist kein Theaterstück, bei dem man den Text vergessen könnte. Die rund 100 Plätze des Guckloch füllten sich zur Premiere des Films schnell mit Clownsnasenträgern verschiedener Altersgruppen.

Sanja Luki hat Kindheitserinnerungen an Kakerlaki, zusammen mit ihrer Kindergartenfreundin Sarah Bitzer erinnert sie sich an Auftritte im ehemaligen Familienfreizeitpark und an ihrer Grundschule. Eine Kakerlaki-Hörspielkassette habe ihnen damals die Zeit bis zum nächsten Auftritt verkürzt.

Das Kakerlaki Clowntheater ist seit über 30 Jahren auf Bühnen und Straßen unterwegs. Roland Kurz und Uwe Spille alias Beppo und Ferdinand haben mehreren Generationen von Zuschauern ihr ehrlichstes Kinderlachen entlockt. In der Doppelstadt kennt sie daher fast jeder, aber man kann auch von überregionaler Bekanntheit sprechen.

Roland Kurz erinnert sich am Premiere-Abend an eine Familie aus Belgien, die jahrelang ihren Urlaub im Schwarzwald auf ihren Auftrittstermin gelegt hat. Auch eine Zuschauerin berichtet, wie sie mit ihren Kindern dem Kakerlaki sozusagen hinterher gefahren sei, um keinen Auftritt zu verpassen. Entsprechend begeistert sind die Reaktionen auf den Film. Die meisten Premieren-Besucher kennen die beiden Protagonisten schon viele Jahre, entweder persönlich oder von ihren zahlreichen Auftritten.

Katharina Pfaehler-Lörcher findet den Film sehr schön und unterhaltsam. Sie hat sich sogar auf einer 30 Jahre alten Aufnahme des Färberstraßenfestes wiederentdeckt. Damals war sie mit ihren kleinen Kindern vor Ort.

Einfühlsam nähert sich die Dokumentation den beiden Menschen hinter den Clownsnasen. Karger-typisch kommt man seinen Hauptdarstellern sehr nahe. Die unterschiedlichen Lebenswege von Kurz und Spille bekommen ihren Raum. Auch dass das Clownsleben in all den Jahren oftmals gar nicht so lustig war, verschweigt der Film nicht.

Grundehrlich schildern Kurz und Spille, wie sie mit dem finanziellen Druck umgegangen sind, von den Auftritten ganz oder teilweise leben zu müssen oder wie sie eine tiefe persönliche Krise gemeistert haben, um dann doch festzustellen, dass sie „in der Summe besser sind als zweimal alleine“ (Roland Kurz).

Bei den älteren und neueren Szenen aus Kakerlaki-Auftritten erfüllt ein Lachen den Kino-Saal, als wäre es ein Live-Auftritt. Und immer wieder ein Thema: Respekt.

Renate Birkeneder freut sich auf den Film und bekommt von Klaus Peter Karger eine Clownsnase als Eintrittskarte überreicht.

Wie Karger mit den beiden umgeht, wie Spille und Kurz voneinander sprechen. Und als sie in einer Szene auf der Autofahrt zum nächsten Auftritt über Kinderhumor philosophieren, wird deutlich: Auch ihrem kleinen Publikum begegnen die beiden in all den Jahren mit größtem Respekt und Einfühlungsvermögen.

Inge Hässler ist begeistert von dem Film: Sie findet die beiden Hauptdarsteller gut getroffen, man erkenne sie sofort wieder. Der Film erwecke und erhalte schöne Erinnerung und dokumentiere sehr einfühlsam das Lebenswerk von Kurz und Spille.

Roland Kurz, Regisseur Klaus Peter Karger und Uwe Spille begrüßen die Besucher zur Premiere ihres Films Die Spaßmacher.

Die Dokumentation „Die Spaßmacher – Clown sein ist keine Frage des Alters“ setzt dieser ungewöhnlichen Kulturarbeit ein filmisches Denkmal, das den Fans aus der Seele spricht, das Erinnerungen, aber auch Zukunftsperspektiven bereit hält und das durchaus auch zum Nachdenken anregt. Sowohl auf der Bühne, als auch im Film wurde an diesem Abend deutlich: Hier sind drei Villinger Kulturschaffende mit einem Idealismus am Werk, wie er sehr selten anzutreffen ist.

Im Kommunalen Kino Guckloch gibt es die nächsten zwei Wochen noch sechs weitere Vorstellungen. Karten können über das Online-System unter www.guckloch-kino.de reserviert werden. Ab August wird der Film in weiteren Kinos auch überregional zu sehen sein.