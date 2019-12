Wenn es um das Fest der Liebe geht, dann steht für viele das Weihnachtsfest und der Heilige Abend im Vordergrund. Die Familie kommt zusammen und man hat sich viel zu erzählen. Schon die schöne Vorweihnachtszeit, die Wochen des Advents, laden zum Genießen ein, wenn da nicht diese Geschenkefrage wäre.

Denn auch wenn man es Jahr für Jahr immer neu anders verabredet, Geschenke werden doch gekauft. Ein wenig Entscheidungshilfe für Geschenke in jeder Preisklasse, bietet der örtliche Handel und mit etwas Mühe findet man ein passendes Geschenk, das den eigenen Geldbeutel nicht allzu sehr belastet und das wegen seiner Originalität bestens ankommt.

Ganz besonderes reichhaltig ist das Angebot auch für Autofahrer und der Geschenkelevel geht hier bereits bei wenigen Euro los. Ein eher lustiges und dazu noch originelles Geschenk ist beispielsweise das Autopflaster „Auto Aid“, mit dem der Empfänger kleine Beulen und Kratzer in der von engen Tiefgaragenplätzen in Mitleidenschaft gezogenen Fahrertür kaschieren kann. Nicht ganz ernst gemeint, lässt sich das Autopflaster dank seiner magnetischen Haftung mühelos wieder entfernen. Oder man schenkt einen Eiskratzer in Form einer Yetipranke, bei dem die Hand fellgeschützt warmgehalten wird,. so dass selbst Eiskratzen wieder Spaß macht.

Von den Einparkpillen, die mancher Mann seiner Angebeteten unter den Christbaum legt, ist allerdings abzuraten. Schon beim letzten Weihnachtsfest kam dieser nicht ganz ernst gemeinte Gag nicht so gut an. Da ist doch eher zu einem nett anzuschauenden und darüber hinaus Sicherheit gebenden Schlüsselanhänger mit Schutzengel zu raten. Ein Schutzengel als Schlüsselanhänger kommt immer gut an, schließlich sagt man der Dame seines Herzens damit „pass gut auf dich auf, ich brauche dich noch“.

Solche Schutzengel gibt es übrigens bereits unter zehn Euro wobei man natürlich für den Schmuckstein aus Gold oder Silber schon mal ein paar Scheine mehr lockermachen muss.

Nichts verkehrt macht man mit einem großzügigen Tankgutschein, insbesondere, wenn man beispielsweise die eigene Tochter beschenkt. Ein solches Geschenk darf natürlich auch als Hinweis verstanden werden, Papas Auto nicht immer mit leerem Tank abzuliefern.

Un wenn man es satt hat, immer das gemeinsame Auto zu waschen, schenken man einen kleinen Lederbeutel mit klimpernden Wertmarken für die örtliche Waschstraße. Warum beim Schenken nicht auch einmal an sich selbst denken. (in)