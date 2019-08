Wer mit dem eigenen Auto in den Urlaub fährt, kommt in vielen europäischen Ländern nicht mehr daran vorbei, eine Straßennutzungsgebühr zu bezahlen. Dabei kann es sich um eine streckenbezogene Maut handeln oder das Durchfahren eines Landes ist, wie beispielsweise in der Schweiz, mit dem Erwerb einer Vignette zu bezahlen.

Von den meisten Autofahrern wird dies, wenn auch zähneknirschend, akzeptiert, und in aller Regel belohnt das Transitland dieses Entgelt mit guten und schnellen Fernstraßen und Tunnelpassagen, die dem Urlaubsreisenden die Nutzung einer oft quälenden Passstraße ersparen.

Allerdings sollte man bei seiner Reiseplanung die Hauptreisezeiten berücksichtigen und meiden. Aktuell sind es neun Länder in der Europäischen Union, die über eine streckenbezogene Maut abrechnen, und von den an die EU angrenzenden Ländern erheben sechs eine solche Maut. In acht weiteren Ländern wird eine Vignette benötigt und in einer ganzen Reihe von weiteren Ländern werden zusätzlich Brücken oder Tunnelmautgebühren erhoben.

Viele dieser Länder bieten eine Jahresvignette an und hier sollte der Autofahrer genau rechnen. Oftmals lohnt sich, wie am Beispiel Österreich, das Jahrespickerl nicht mehr, wenn der Monat August begonnen hat. Nur wer eines der Transitländer öfter bereist, kann hier sparen. Wer allerdings versucht, das ganze Ticket zu sparen, für den kann es teuer werden. Die Kontrollsysteme, ob per Videoerfassung oder direkt an der Grenze bei der Ausreise, funktionieren und hohe Bußgelder sind die Folge.

Richtig teuer wird ein Verstoß gegen die Mautpflicht beispielsweise in Slowenien oder in Österreich. Im erstgenannten Land kann der Verstoß mit bis zu 800 Euro geahndet werden, die Österreicher verlangen eine Ersatzmaut von 120 Euro oder ein 300 Euro teures Bußgeld.

Der ADAC bietet Urlaubsreisenden bereits im Vorfeld einen detaillierten Routenplaner an, der auch die Mautgebühren auflistet. Zunehmend kommen, wie in Portugal oder Polen, auch elektronische Bezahlsysteme zum Einsatz, die über einen Transponder die Strecken registrieren. Für Ungarn, Rumänien und in der Slowakei wird eine E-Vignette benötigt. (in)