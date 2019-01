Eis und Schnee gehören nicht zu den geliebten Dingen, die der Winter dem Autofahrer beschert. Aber wenn wir das Wetter nicht ändern können, so können wir doch unsere Fahrweise den winterlichen Gegebenheiten anpassen und wir können unser Fahrzeug für ein anderes Fahren rüsten und ausrüsten.

Zum Rüstzeug für den Winter gehört ganz oben auf der Liste stehend ein Satz guter Winterreifen mit ausreichend Profil. Je nach Fahrtgebiet kann hier nicht allein die gesetzliche Vorgabe der Maßstab sein. Mögen die vorgeschriebenen 1,6 Millimeter Mindestprofiltiefe auf schneefreien Straßen ausreichend sein, so sollten es in schneereichen Gebieten wenigstens vier Millimeter sein, empfiehlt der ADAC.

Zum Rüstzeug gehören auch ein guter Eiskratzer und ein Schneebesen, damit man das Fahrzeug richtig von Eis und Schnee befreien kann und damit freie Scheiben dem Fahrzeugführer ausreichend Sicht gewähren.

Ganz oben auf der persönlichen Anforderungsliste steht eine angepasste Fahrweise. Sie sollten es in diesen Tagen einmal nicht so eilig haben. Gönnen Sie sich für den Weg zur Arbeit oder zum Termin etwas Muße und planen Sie mehr Zeit ein. Denn nur wenn der nächste Termin nicht drängt, können auch Sie gelassen bleiben und Geschwindigkeit und Fahrweise anpassen. Sie können ohne Zeitdruck ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten und mögliche Staus gelassen ertragen.

Auch beim Fahren können Sie für Sicherheit sorgen. Fahren Sie bei glatten Straßen niedertourig im hohen Gang, dadurch erhöhen Sie den Kontakt der Reifen zur Straße. Ruckartige Lenkbewegungen gilt es zu vermeiden und warum nicht einmal auf freier Strecke eine Bremsprobe durchführen. So bekommen Sie ein Gefühl für die Straße und für den auf glatten Straßen extrem verlängerten Bremsweg. Sollte es einmal eng werden, hilft es, den nächsten Schneehaufen als Bremsklotz zu nehmen. Wenn hierdurch möglicherweise der Spoiler in Mitleidenschaft gezogen wird, so hält sich ein möglicher Schaden doch in Grenzen.

Ist man doch einmal zu schnell unterwegs und das Fahrzeug beginnt in einer Kurve zu schleudern, so hilft oft ein so genannter Bremsschlag. Das heißt, man tritt kräftig aber nur ganz kurz auf die Bremse, um Geschwindigkeit aus dem Fahrzeug zu nehmen und das Fahrzeug lässt sich oft wieder kontrollieren. Bei schwankenden Temperaturen nahe der Nullgradgrenze sollte man den Temperaturanzeiger immer im Auge behalten. Bei Blitzeis lässt man das Fahrzeug am besten stehen, denn ohne den notwendigen Kontakt zur Fahrbahn gibt es keine Kontrolle. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken und auf das nächste Streufahrzeug warten. (in)