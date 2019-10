Welcher Autofahrer mag, insbesondere bei den gerade herrschenden fast sommerlichen Temperaturen, an den Winter denken? Doch gerade jetzt ist eigentlich die beste Zeit dafür. Die Auftragsbücher der Werkstätten und Reifendienste weisen noch Lücken auf, und ein Termin für die Montage der Winterreifen ist in aller Regel kurzfristig zu bekommen. Außerdem ist das Wetter bestens geeignet, selbst tätig zu werden, ohne dass man sich schon mit Handschuhen ausrüsten muss, um das Auto wintertauglich zu machen.

Und wer kennt das nicht, ganz plötzlich beginnt es zu schneien und nicht selten in der Nacht. Oft genug stand man in den vergangenen Jahren am nächsten Morgen dann vor dem Problem, dass die profilstarken Winterpneus noch sauber verpackt in der Garage schlummern, man aber mit den breiten Sommerschlappen unmöglich den heimischen Berg hinabschlittern möchte.

Insbesondere wenn man eine Arbeitsstelle hat, die man nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann, sondern bei der man schon am frühen Morgen auf das eigene Fahrzeug angewiesen ist, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich ganz gelassen auf die erste Winterfahrt vorzubereiten. Bei dieser Gelegenheit sollte man unbedingt auch die Beleuchtungsanlage des Fahrzeugs überprüfen lassen. Gut gesehen zu werden ist in vielen Situationen wichtiger als die eigene gute Sicht. Aber auch die eigene Sicht kann Probleme bereiten, wenn die Lichter falsch eingestellt sind und entgegenkommende Fahrzeugführer geblendet werden. Deshalb, Scheinwerfer und alle weiteren Leuchten des Fahrzeugs auf Funktion prüfen und auch öfter mal sein Augenmerk auf die Sauberkeit der Beleuchtungsanlage richten.

Mit nur wenigen aber wichtigen Maßnahmen kann man sein Fahrzeug auf den Winter einstellen und die kalte Jahreszeit ganz gelassen erwarten. Die Kontrolle der Scheibenwischer und des Wischwassers, das jetzt wieder auf möglichen Nachtfrost eingestellt werden sollte, sind Arbeiten, die in Herbst und Winter obligatorisch sein sollten. Wer den Kühlmittelstand für die Motorkühlung überprüft hat, ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. (in)