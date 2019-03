Villingen-Schwenningen – Autofahren und Medikamente – insbesondere für chronisch kranke Menschen kann es zu einem Problem werden: Eigentlich fühlte Saskia B. sich topfit und es gab für die 38-Jährige keinen Grund, sich nicht ins Auto zu setzen, um ihre nur wenige Kilometer entfernt wohnende Freundin zu besuchen. Zwar leidet die junge Dame seit einiger Zeit unter einer Krankheit, die sie aber Dank der täglichen Einnahme von Medikamenten gut im Griff hat, und auch der behandelnde Arzt bescheinigte ihr, dass sie mit keinerlei Einschränkungen rechnen müsse. Dass ihr auf dem Weg zur Freundin am Lenkrad ihres Kleinwagens sitzend plötzlich übel wurde und sie sogar für einen kurzen Zeitraum die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, kam aus heiterem Himmel. Plötzlich war vor ihren Augen die Straße einfach verschwunden und sie landete mit ihrem Fahrzeug im Straßengraben. Glück im Unglück hatte Saskia B. lediglich, weil sie schon immer sehr vorausschauend, aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs war und aus diesem Grund ohne größere Schäden an ihrem Fahrzeug und ihrer Gesundheit davonkam.

Dieser Vorfall war für die Autofahrerin allerdings der Anlass, mit ihrem Hausarzt noch einmal alle Medikamente auf Neben- und Wechselwirkungen, die nahezu allen Medikamenten anhaftet, zu untersuchen. Und in der Tat stellte sich heraus, dass es da eine Unverträglichkeit gab, die sich mit einem Wechsel des Präparats beheben ließ. Der Befürchtung, durch den Verzicht aufs Autofahren ein Stück Lebensqualität zu verlieren und auf ein großes Stück Freiheit verzichten zu müssen, konnte so noch einmal begegnet werden. Deshalb ist es immer wichtig, die Neben- und Wechselwirkungen aller Medikamente zu überprüfen und gegebenenfalls zu reagieren. Denn die rechtliche Situation sieht so aus, dass zwar das Fahren bei Einnahme von Medikamenten nicht verboten ist, dass aber bei Feststellung einer Ursächlichkeit bei Unfällen oder groben Verkehrsverstößen Konsequenzen bis hin zum Entzug der Fahrerlaubnis drohen oder im Extremfall die Kaskoversicherung eine Leistung verweigert. Vor allem Patienten, die aufgrund einer chronischen Erkrankung auf Medikamente angewiesen sind, sollten sich gemeinsam mit ihrem Arzt auf dem Laufenden halten.