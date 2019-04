Wer freut sich nicht, wenn in den Grünanlagen die Narzissen anfangen zu blühen, wenn Bäume und Sträucher erste Knospen zeigen und wenn es langsam wieder wärmer wird. Jetzt gönnt der Mensch sich und seiner Umgebung ein Frühjahrsupdate. Die letzten Reste Split auf der Straße werden zusammengekehrt und die Gartenmöbel aus dem Winterquartier geholt.

Jetzt ist es auch an der Zeit, das eigene Auto vom Winterdreck, von Schmutz und Salz zu befreien, nicht zuletzt auch um einem möglichen Rostfraß vorzubeugen. Der regelmäßige Besuch einer Autowaschanlage kann jetzt schon einmal die doppelte Zeit in Anspruch nehmen, doch auch der Unterboden, die Radkästen und viele weitere schlecht erreichbare Stellen eine gründliche Reinigung vertragen. Denn Salz und Dreck haben sich festgesetzt und sollten entfernt werden.

In diesem Zusammenhang sollte man auch dem Lack der Karosserie etwas mehr Aufmerksamkeit als sonst gönnen. Steinschläge und kleinere Beschädigungen können schnell zu Rostpickeln und teuren Lackreparaturen führen, und das gilt es zu vermeiden. Gegen die Frühjahrssonne, die doch uns Menschen so gut tut, und gegen Blütenpollen kann man den Lack jetzt mit einer Konservierung schützen. Alle Glasflächen gehören jetzt gründlich von innen und außen gereinigt und einen guten Durchblick garantieren neue Scheibenwischer, falls die alten von Schnee und Eis in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Den Fußraum sollte man ebenfalls gründlich reinigen und vor allen Dingen trocknen. Auch ist es jetzt an der Zeit, die Gummifußmatten gegen die Sommermatten auszutauschen. Wenn die Skisaison beendet ist, sollten auch die Dachboxen und Skiträger demontiert werden, nicht zuletzt auch, um einem Mehrverbrauch an Kraftstoff vorzubeugen. Jedes Kilo an Bord kostet Kraftstoff, pro 100 Kilogramm sind es bis zu 0,3 Liter mehr Sprit auf 100 Kilometer.

Zusätzliche Ladung wie zum Beispiel Schneeketten, Streusplit, Eiskratzer und Besen können jetzt in die Sommerpause geschickt werden. Und wenn man ganz sicher ist, dass der Winter Adieu gesagt hat, dann solte man auch von Winter- auf Sommerreifen wechseln. (in)