Oldtimer-Freunde kommen am letzten August-Wochenende in Villingen voll auf ihre Kosten: Joachim Müller und Jörg Messerschmidt laden nach der Premiere im vergangenen Jahr erneut zur „Villingen Historic“ ein. „Allerdings wird es einige Änderungen geben, damit die Besucher auch wirklich mehr Zeit haben, die Autos anzuschauen“, erklärt Joachim Müller, der vor einiger Zeit die Junghans-Villa im Warenbach-Tal gekauft hat.

Herrliche Oldtimer gibt es an drei Tagen Ende August rings um die Junghans-Villa zu bestaunen. | Bild: privat

Das herrschaftliche Gebäude bietet den idealen Rahmen für die dreitägige Veranstaltung vom 30. August bis zum 1. September. „Im vergangenen Jahr waren die Autos einfach viel unterwegs und es gab für die Besucher nicht soviel zu sehen.“ Jetzt sind die Ausfahrten in zwei Schleifen geplant, das heißt die Fahrer kommen mit ihren Oldtimern mittags wieder an die Junghans-Villa zurück und starten am Nachmittag zu einer weiteren Runde.

Geplant ist auch eine Fahrzeug-Vorstellung in der Rietstraße, wie Joachim Müller erklärt. Am Freitag, 30. August, geht es mit einem Klassiker-Hock an der Villa los. „Es wird gegrillt und auch Pizza haben wir im Angebot“, so Organisator Joachim Müller, selbst Besitzer einiger Oldtimer. Am Samstag gibt es dann die Ausfahrten von 160 bis 200 Kilometern. Hier sind maximal 66 Fahrzeuge zugelassen, die auf jeden Fall 40 Jahre alt sein müsssen. „Wer da Interesse hat mitzufahren, sollte sich jetzt bei uns anmelden“, erklärt Müller.

Im vergangenen Jahr kamen die Oldtimer-Besitzer weitgehend hier aus Villingen-Schwenningen und der Region. „Es gibt eine erstaunlich rege Szene.“ Um 13.30 Uhr ist am Samstag die öffentliche Fahrzeugvorstellung geplant, bevor die Fahrer nachmittags wieder starten. Besucher werden den ganzen Tag an der Junghans-Villa auf der Terrasse und im Garten bewirtet. Am Sonntag, 1. September, rundet ein Klassiker-Frühschoppen am 9.30 Uhr die Veranstaltung ab.

„Die Fahrzeuge werden auf jeden Fall alle im Garten aufgestellt“, freut sich Müller auf eine „Mega-Kulisse“. Er sieht in der „Villingen Historic“ auch ein Instrument des Stadtmarketings. „Ich denke wir müssen mehr tun, um Villingen-Schwenningen positiv darzustellen und den Leuten zeigen, wie schön die Stadt ist.“ Die Veranstaltung locke sicher einige Besucher auch von weiter weg an. „Und wer weiß, vielleicht kommen die ja mal wieder, wenn sie sehen, wie schön es hier ist“, hofft Müller.