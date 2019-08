von Martin Disch

Der Kinder- und Jugendzirkus der Stadt Villingen-Schwenningen beteiligt sich seit Jahren am Sommerferienprogramm der Stadt mit vielen Angeboten.

Zirkuswoche mit Workshops

Zum Auftakt fand in diesem Jahr in der Hoptbühlhalle eine Zirkuswoche statt. 30 Kinder hatten sich angemeldet, die sportlich aktiv sind und gerne neue Dinge ausprobieren. Die Teilnehmer lernten in der Zirkuswoche von der Akrobatik, über Einrad, Bodenturnen, Diabolo, Seilartistik bis hin zum Trapez vieles, was zu einem Zirkus dazugehört. Aber auch Spiel und Spaß, so Zirkusleiter Georg Thomas kamen nicht zu kurz. Es wurden verschiedene Workshops angeboten.

Applaus ist ihnen gewiss

Mit einem gemeinsamen Frühstück begann der Tag und beim abschließenden Mittagessen wurden die Erfahrungen ausgetauscht. Langeweile gab es über die fünf Tage keine, galt es doch am letzten Tag den Eltern, Geschwister und Freunden im Rahmen einer Zirkusveranstaltung das Gelernte unter Beweis zu stellen. Der Applaus der Zuschauer war allen gewiss.

Inzwischen hat Georg Thomas in der Goldenbühlturnhalle einen Einradkurs angeboten. Etwa 20 Kinder wurden die Grundtechniken des Einradfahrens gezeigt, sodass so mancher nach zwei Stunden sich auf dem Einrad fortbewegen konnte. Je nach Können wurden kleine Kunststücke erlernt, die Georg Thomas den Kindern beibrachte.

Schwereloser Doppelkreisel

Am Nachmittag traf sich dann eine weitere Gruppe um den Artisten. Die Teilnehmer wollten das Diabolo erlernen, ein uraltes chinesisches Geschicklichkeitsspiel. Scheinbar schwerelos lässt man den Doppelkreisel auf einer Schnur rotieren und wenn es gelingt, begeistert man mit seinem Können die Zuschauer.

Wagemut in luftiger Höhe

In der Trainingshalle des des Kinder- und Jugendzirkus in Schwenningen war Seilartistik angesagt. Geschicklichkeit, gute Körperbeherrschung und Konzentration waren gefragt. Am Nachmittag konnten die Teilnehmer des Angebots Luftartistik das Turnen am Trapez erlernen. Sie mussten schon Mut aufbringen. Die jungen Sportler konnten sich hängend, stehend und schwingend an der Trapezstange ausprobieren.

Der 2004 gegründete Zirkus wird vom ausgebildeten Artisten Georg Thomas geleitet.