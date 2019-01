von Rüdiger Fein

VS-Villingen – "Tanzen ist wie träumen mit den Füßen" – die beiden Schwestern Nina und Cynthia Bull sind sich da einig und standen jetzt bereits zum vierten Mal mit Kindern und Jugendlichen auf der Bühne der Neuen Tonhalle in Villingen, um dieses Träumen Wirklichkeit werden zu lassen. Mehr als 150 tanzende Kinder und Jugendliche begeisterten die vollbesetzte Tonhalle.

Zu Beginn der Vorführung zeigten Giovanna Laufer, Leonie Babic und Chanel Visnjic Artistik vom Feinsten.

"Unter dem Meer" lautete der Titel der Geschichte, die von der Königstochter Arielle erzählt. Tanzend und mit allerlei artistischen Einlagen brachten die Kinder in 14 Programmpunkten die Geschichte der Königstochter auf die Bühne und ernteten riesigen Beifall.

Bunte Kostüme, eine abwechselungsreiche Choreografie und geheimnisvolle Farbenspiele bestimmten das Geschenen auf der Bühne.

Eine zauberhafte Geschichte von märchenhaften Wesen und mitfühlenden Menschen wurde da auf der Bühne gelebt, und die Tänzerinnen und Tänzer, egal welchen Alters, gaben ihr Bestes. Man sah in den Gesichtern der Akteure nur Begeisterung.

Diese mindestens neunjährigen Tänzerinnen standen als Seemänner auf der Bühne.

Egal, ob es die sechsjährigen Anfänger sind, bei denen schon mal kleine Aussetzer in der Choreografie elegant übersprungen werden, ob die Sieben-, Acht- oder Neunjährigen ihren HipHop zeigen oder ob die schon älteren Teenager tanzend ihre Geschichte erzählen: immer stimmen die Kostüme, stimmen die Musik und die Farben. Die zauberhafte Geschichte der Königstochter Arielle wird, unterstützt von ebenso märchenhaften Bildern, zwischen den einzelnen Auftritten erzählt.

Bunte Kostüme und eine abwechselungsreiche Choreografie bestimmten das Geschenen auf der Bühne.

Die in der Tonhalle gezeigte Choreografie verbindet Elemente von Kindertanz, Street- und Breakdance sowie HipHop und Jazzdance finden zu einer eigenwilligen Performance, die nicht nur auf die Akteure ansteckend wirkt, sondern auch das Publikum begeistert und mitnimmt.

Bunte Kostüme, eine abwechselungsreiche Choreografie und geheimnisvolle Farbenspiele bestimmten das Geschenen auf der Bühne.

War vor einigen Jahren noch die Eschachhalle in Niedereschach als Theaterbühne ausreichend, so kamen immer mehr Kinder und Jugendliche dazu, so dass man mit der jährlichen Aufführung irgendwann nach Villingen ausweichen musste, erzählt Cynthia Bull.

Bunte Kostüme und eine abwechselungsreiche Choreografie bestimmten das Geschenen auf der Bühne.

Hier habe man zudem auch eine ganz andere Theateratmosphäre, die ebenfalls zum guten Gelingen beiträgt, ergänzt die Tanzlehrerin. Die beiden Schwestern Bull, die nicht nur in Villingen-Schwenningen in Sachen Tanzen unterwegs sind, leiten zusätzlich diverse Tanz-AGs an doppelstädtischen Schulen und sind zunehmend auch im Umland unterwegs. Nina und Cynthia Bull sind staatlich anerkannte Gymnastik- und Sportlehrerinnen.

Nina (links) und Cynthia Bull sind begeisterte Tanz- und Gymnastiklehrerinnen