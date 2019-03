Sie hätten lange Zeit einen sehr guten Stamm an ehrenamtlichen Mitarbeitern gehabt, sagt Birgitta Schäfer. „Ein Teil von ihnen hat nun aus Altersgründen aufgehört“, erklärt die Vorsitzende des Vereins zur Förderung von Jugend- und Sozialarbeit im evangelischen Kirchenbezirk Villingen, der den Jumbo Second-Hand-Markt in der Bahnhofsstraße Villingen betreibt. Derzeit hat der Markt elf ehrenamtliche Helfer.

Im Jumbo werden gespendete Gebrauchsgegenstände wie Hausrat, Kleider, Bücher oder Möbel zu günstigen Preisen angeboten. Damit soll im Sinne des Vereins zum einen durch den Wiederverkauf der Sachen die Umwelt geschont und entlastet werden. Zum anderen werden durch die Verkaufserlöse zehn festangestellte Mitarbeiter bezahlt, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden und durch die Beschäftigung bei Jumbo wieder in das Arbeits- und Sozialleben integriert werden sollen. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, ist der Jumbo Markt aber auch auf die Mitarbeit von Freiwilligen angewiesen.

Der Mangel an Ehrenamtlichen schlägt sich nun in den Öffnungszeiten des Second-Hand-Markts nieder: Neu hat er von Montag bis Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Bisher konnte man den Jumbo wochentags jeweils durchgehend von 10 bis 18 Uhr aufsuchen.

Mangel an Ehrenamtlichen entspricht allgemeinem Trend

„Erschwerend kommt hinzu, dass einige unserer zehn Festangestellten krankheitsbedingt längerfristig ausfallen“, sagt Schäfer. Einzelne Arbeiten, wie beispielsweise das Bedienen der Kasse, könnten auch nicht von allen Angestellten und Ehrenamtlichen ausgeführt werden. Danach gefragt, wie viele Freiwillige denn fehlten, antwortet Schäfer lachend: „Also wir nehmen alles von eins bis zehn. Fünf wäre super, dann würden wir schon Luftsprünge machen!“

„Es ist allgemein schwieriger geworden, Ehrenamtliche zu finden“, sagt Anita Neidhardt-März vom Diakonischen Werk. Sie gehört auch dem Vorstand des Vereins zur Förderung von Jugend- und Sozialarbeit an. “Gleichzeitig muss gerade im Sozialen immer mehr durch das Ehrenamt aufgefangen werden, etwa auch in der Altenbetreuung und -pflege”, so Neidhardt-März.

Das bestätigt Birgitta Schäfer, die im Hauptberuf als Anwältin arbeitet und den Vereinsvorsitz 2014 von ihrem Kanzlei-Partner Ullrich Hahn übernommen hat. „Zum Beispiel auch Frauen helfen Frauen: Für mich wäre das eigentlich schon die Aufgabe einer Kommune und nicht von einem Verein, dass es eine Beratungsstelle und ein Frauen- und Kinderschutzhaus gibt.“ Klar gäbe es immer mal Zuschüsse durch Landkreise oder Kommunen, aber am Ende hingen solche Projekte immer von Ehrenamtlichen ab.

Den Grund dafür, weshalb es nicht nur für den Jumbo Markt schwierig ist, freiwillige Mitarbeiter zu finden, sieht Schäfer darin, dass sich viele nicht mehr für ein Ehrenamt verpflichten wollten, das auch mit festen und wiederkehrenden Arbeitseinsätzen verbunden ist. „Das ist im Zuge der zunehmenden Individualisierung schon schwierig geworden“, sagt Schäfer. Um dennoch an neue Ehrenamtliche zu gelangen, versuchen Anita Neidhardt-März und Birgitta Schäfer alle möglichen Kanäle zu nutzen. „Wir sind zum Beispiel auf der Ehrenamtsbörse der Stadt aktiv oder sprechen im Privaten Bekannte an, ob sie nicht Lust hätten, bei uns mitzumachen“, sagt Brigitta Schäfer.

Denn die Arbeit für Jumbo könne auch für Freiwillige sehr bereichernd sein: „Zum einen haben wir ein super Team, die Stimmung ist immer gut“, betont Schäfer. Zudem tue man etwas Gutes, indem man einen Verein unterstütze, der sich im Sozialen und für die Nachhaltigkeit engagiere. „Und es gibt ganz vielfältige Aufgaben, die man übernehmen kann – und man kommt unter Menschen“, ergänzt Anita Neidhardt-März .